Cristina Cioran și-a botezat fiica. Primele imagini de la eveniment

Cristina Cioran și partenerul ei, Alexandru Dobrescu, au organizat în acest weekend botezul fetiței lor, Ema. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 28 mai, și a fost unul discret, luând parte familia și prietenii apropiați.

Fetița Cristinei Cioran a fost creștinată la o biserică din București, acolo unde a fost îmbrăcată într-o rochie roz, din tulle, iar ulterior a avut loc o petrecere. Așa cum era de așteptat, Ema a atras toate privirile la eveniment.

La biserică, Cristina Cioran a ales să poarte o rochie albă, scurtă, iar pentru petrecere a optat pentru o rochie lungă până în pământ, cu decolteu în V, roșie.

La botezul fetiței Cristinei Cioran a fost prezentă și prezentatoarea TV Simona Pătruleasa, care a împărtășit pe Instagram o imagine în timp ce o ține în brațe pe Ema.

De asemenea, Cristina Cioran a transmis și un mesaj după botezul fiicei sale, Ema, în care a explicat motivul pentru care evenimentul a avut loc acum.

„La 10 luni și 10 zile, 10kg jumate s-a întâmplat și botezul Emei! Știu, o să ziceți că e un copil greu! Este! Și ce bine că este 🤣🤣🤣🤣🤣 o să mă întrebați de ce așa târziu? Am vrut să fie cald, am vrut petrecere să ne distrăm și a fost foarte bine! Am avut o slujbă grozavă de botez ținută de dragul nostru Preotul Vasile Ioana, am învățat și înțeles multe! Am fost foarte emoționată și mulțumesc tuturor care au fost alături de noi în această zi atât de importantă pentru noi! La party ne-am dezlănțuit!!!!”.