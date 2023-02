Cristina Ciobănașu, mărturisiri despre relația cu partenerul ei, Alexandru: „A înțeles din start în ce se bagă”

După ce Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au anunțat la începutul lunii februarie a anului 2021 că se despart, după 9 ani de relație, actrița a preferat să-și păstreze viața personală departe de ochii curioșilor. Vedeta este acum într-o altă relație, despre care a vorbit rar.

Cristina Ciobanașu a făcut recent mărturisiri despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de partenerul ei. Într-un interviu pentru Ego.ro, actrița a vorbit despre începutul relației cu Alexandru, care este de profesie medic stomatolog. Vedeta a povestit că actualul ei iubitul ei știa foarte bine faptul că ea este actriță și că se află în lumina reflectoarelor.

„Da, el este doctor stomatolog. Ne înțelegem foarte bine, totul este roz pe orizont. Eu mă cunosc foarte bine și în momentul în care l-am cunoscut pe Alex și am început o relație am știut cam ce chestii trebuie să îndeplinească un partener. Eu vin cu un bagaj destul de mare, vin cu două familii la pachet și pentru un partener care te ia în formula aceasta este greu să înțeleagă niște lucruri. Eu l-am văzut pe Alex că a înțeles din start în ce se bagă și nu a fost nevoie să discutăm prea mult. Știa că sunt actriță, știa că sunt la televizor, știa că am avut o relație lungă și foarte cunoscută. Cumva, și-a asumat toate lucrurile acestea când a intrat în relația cu mine.”