CRBL, dezvăluiri surprinzătoare despre intervențiile estetice. Artistul plănuiește o nouă transformare: „Am început să studiez toată povestea asta”

La finalul anului trecut, CRBL, ajuns la vârsta de 46 de ani, dezvăluia că a hotărât să recurgă la câteva proceduri estetice. Aceste schimbări, care îi vor oferi o nouă imagine, au fost discutate de artist la începutul acestui an.

După separarea de Elena, mama fiicei sale, CRBL trăiește o relație alături de Olga Guțanu, fiind mai îndrăgostit ca niciodată. În plus, cântărețul a decis să colaboreze cu specialiști în estetică pentru a-și pune în valoare trăsăturile fizice.

CRBL a dezvăluit că această procedură nu este singura modificare estetică pe care și-a propus-o. Artistul a mărturisit că are în vedere și alte intervenții pentru a-și redefini aspectul fizic.

„Am început un tratament de micropigmentare. Eu voiam demult pus în cerebel să mă tatuez pe cap și am zis că dacă a apărut micropigmentarea, de ce m-aș tatua pe cap. Am început să studiez toată povestea asta și am avut o ședință deja. Am zburat până la Cluj să fac această intervenție. Am făcut prima etapă, mai am încă două.”, a mai spus CRBL la Știrile Antena Stars.