Mama iubitei lui CRBL nu este de acord cu relația celor doi. Ce a dezvăluit chiar artistul: „A fost foarte supărată. Și acum este într-o zonă destul de…”

Eduard Mihail Andreianu sau CRBL, așa cum este cunoscut publicului larg, și soția lui, Elena, au luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că divorțează după 16 ani de căsnicie. Artistul și fosta lui parteneră de viață au făcut anunțul pe rețelele de socializare.

După divorțul de soția lui, alături de care are și un copil, CRBL și-a refăcut viața sentimentală. În prezent, artistul formează un cuplu împreună cu Olga Guțanu, un fotomodel din Republica Moldova, cu 23 de ani mai tânără decât ei. Artistul și partenera lui deja au fost surprinși împreună cu mai multe ocazii de paparazzi, iar recent au început să apară împreună și pe rețelele de socializare.

Invitat în cadrul podcastului lui Cătălin Măruţă, CRBL a vorbit deschis despre noua lui relație.

„Olga, ca să îi spună mamei ei că suntem împreună, ar fi trebuit să îi spună: ‘Mamă, știi, sunt împreună cu un bărbat care are 46 de ani, este divorțat și are și un copil de 14 ani. Ei! Macerează doar informația asta ca părinte, ca mamă. Îți imaginezi imediat! În momentul în care zici un bărbat de 46 de ani, divorțat, cu un copil… îți dai seama. Faci profilul unui bărbat din regimul „nea” sau „bre”. N-am cum să condamn treaba asta. Am încercat să stăm cât mai mult pitiți pentru a nu face rău nici acolo. Și pentru ca în direcția aia să vină informația ușor, progresiv, într-o formă de minciuni mai mici… Ceva foarte complicat, să știi”, a mărturisit CRBL.