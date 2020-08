Courteney Cox o învață pe Jennifer Aniston să joace biliard într-un video care a devenit viral

Courteney Cox și Jennifer Aniston au o relație de prietenie extrem de strânsă. Cele două actrițe au împărtășit cu fanii lor de pe rețelele de socializare mai multe filmulețe prin care le arată cum se joacă biliard.

Însă, se pare că Jennifer Aniston ar fi cea care are nevoie de mai mult antrenament pentru că din video se vede cum Courteney Cox e deja o profesionistă. „Prietenii nu ar trebui să își lase prietenii să joace biliard (mai ales atunci când nu se pricep)”, a scris Jennifer Aniston la descrierea acestui video, în spirit de glumă.

Vezi această postare pe Instagram Friends shouldn’t let Friends play pool (especially when they suck😣) O postare distribuită de Jennifer Aniston (@jenniferaniston) pe Aug 20, 2020 la 12:21 PDT

Și Courteney Cox a publicat acest video, alături de descrierea: „Posibil să am o seară bună… dar ar putea prietena mea să fie ceva mai drăguță?”

Vezi această postare pe Instagram Saturday night…. O postare distribuită de Courteney Cox (@courteneycoxofficial) pe Aug 9, 2020 la 4:29 PDT

În luna februarie, fanii serialului Friends aflau că actorii se vor reuni în cadrul unui episod special care va fi difuzat pe HBO Max. Însă, filmările au fost amânate momentan din cauza urma pandemiei. Courteney Cox chiar a vorbit la vremea respectivă despre cât de entuziasmată este pentru acest nou episod. „Lucrul care mă entuziasmează este că ne vom reuni pentru prima dată, într-o cameră, și chiar vom vorbi despre show, și va fi pe HBO Max, și sunt atât de entuziasmată. Ne vom distra de minune. Va fi minunat. Până acum nu am făcut toate astea, ci doar am stat și ne-am amintit de experiențele minunate pe care le-am avut”, a spus actrița în emisiunea lui Kevin Nealon, Hiking with Kevin.

Recent, Jennifer Anistona fost invitată în cadrul emisiunii Variety „Actors on Actors”, alături de Lisa Kudrow, iar unul dintre subiectele abordate a fost și mult așteptata reunine. „Cred că o să fie foarte distractiv. Asta dacă ieșim odată din carantină și reușim să facem reuniunea”, a spus Jennifer Aniston. Lisa s-a arătat la fel de entuziasmată declarând că: „Da, ar fi minunat. De-abia aștept să facem asta. Nu știm tot despre ce urmează să se întâmple. Cred că și noi trebuie să fim surprinși de unele lucruri.”

Potrivit unor surse apropiate proiectului, actorii ar urma să primească 2.5 milioane de dolari pentru apariția în acest episod special care va fi disponibil exclusiv pe HBO Max, unde vor fi încărcate și cele 10 sezoane apărute între 1994 și 2004.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro