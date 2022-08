Cosmina Păsărin, despre secretele siluetei sale: „Mănânc puțin și des”

Cosmina Păsărin a vorbit recent despre ce face ca să-și mențină silueta de invidiat. Vedeta în vârstă de aproape 40 de ani a dezvăluit care sunt obiceiurile sale privind stilul de viață.

Cosmina Păsărin a povestit în cadrul unui interviu pentru revista VIVA! care sunt secretele din spatele siluetei sale de invidiat și cum reușește să se mențină în formă.

„Nu am 45 kg, am chiar 56-57 kg. Am aceeași greutate ca la vârsta de 18 ani și așa am avut-o mereu, în toți acești ani. În perioadele în care muncesc mult și sunt obosită, stresată, pierd un kilogram sau chiar două, însă le pun repede la loc după ce revin la programul normal de odihnă.”