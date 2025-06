Corina Caragea, escapadă de vară într-un oraș spectaculos: „Zile de poveste”

După o perioadă agitată și plină de proiecte profesionale, Corina Caragea a ales să-și ofere un binemeritat răgaz. Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV a decis să renunțe la vacanțele exotice în favoarea unei călătorii prin România, redescoperind locuri dragi și bucurându-se de compania celor apropiați.

Oradea a fost primul popas – un oraș care, prin farmecul său arhitectural și atmosfera relaxată, i-a oferit un start ideal pentru această escapadă.

După revederi emoționante în orașul din vestul țării, drumul a continuat spre Hațeg și Densuș, unde vedeta s-a bucurat de liniște deplină, departe de agitația cotidiană. Câteva zile fără semnal și fără alertări de tip breaking news i-au oferit ocazia să se reconecteze cu natura și cu propriul ritm interior.

Nu a lipsit nici porția de adrenalină: o drumeție în Cheile Turzii, printre stânci impunătoare și trasee montane care au completat experiența cu momente de aventură autentică.

Corina Caragea este una dintre figurile emblematice ale postului de televiziune PRO TV. Prezentatoarea știrilor sportive a vorbit recent despre începuturile carierei sale.

Înainte de a lucra în televiziune, Corina Caragea a fost model pentru prezentări de modă și alte proiecte. Timp de trei luni, a fost și balerină în cadrul celebrei emisiuni „Surprize, surprize.” Ulterior, a prins un post la o televiziune de știri, unde a și plecat imediat

Corina Caragea a dezvăluit și ce anume și-a achiziționat din primii ei bani.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Corina Caragea a povestit despre momentul în care a acceptat provocarea de a se alătura echipei postului, despre începuturile pline de emoții și perioada de acomodare. Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV a vorbit despre cât de mult a contat sprijinul colegului său, Mihai Dedu, în primele etape ale carierei sale.

„Nici mie nu îmi vine să cred. Parcă am clipit de două ori și au trecut cei 20 de ani. Eu prezentam de câteva luni la o televiziune de știri și apelul venit dinspre PRO TV am crezut că e o glumă. Am amânat jumătate de an. Am rumegat bine decizia, eram și foarte atașată de vechii colegi, iar PRO TV mi se părea oricum o pălărie prea mare și îndepărtată. Niciodată nu îmi trecuse prin cap să ajung acolo. Nu știu să fi fost un casting. Cel puțin eu nu știu. Chiar înainte cu câteva zile de a veni la PRO TV, am avut un accident de mașină și primii pași în PRO TV au fost… în cârje. Apropo de adaptare – câteva luni au fost doar în redacție și, în toamnă, am început ușor, ușor. Șase luni dimineața, apoi weekend, apoi prime time. Mi se părea ciudat că nu alternez cu teren, cum eram obișnuită, aveam multe live-uri, căci eram la o televiziune de știri, iar aici alternam cu o săptămână de redacție, ceea ce mi se părea prea liniștit.”, a dezvăluit Corina Caragea pentru revista VIVA!