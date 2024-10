Corina Caciuc, imagine emoționantă cu cei doi copii ai săi și ai lui Laurențiu Reghecampf

După despărțirea de Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf și-a refăcut viața alături de Corina Caciuc, construindu-și o nouă relație bazată pe iubire și armonie. Antrenorul de fotbal și partenera sa formează un cuplu fericit și se bucură de clipe prețioase alături de cei doi copii ai lor, Liam și Landon, care sunt foarte apropiați.

Corina Caciuc, imagine emoționantă cu copiii săi

Schimbarea majoră din viața lui Reghecampf a avut loc când a decis să pună capăt mariajului de peste 10 ani cu Anamaria Prodan, cu care are un băiat, Laurențiu Jr., cunoscut și sub numele de Bebeto. De asemenea, antrenorul mai are un fiu din căsătoria cu Mariana Pfeiffer, pe Luca. Acum, alături de Corina, își trăiește noua viață de familie, dedicându-se creșterii lui Liam, în vârstă de doi ani și jumătate, și a lui Landon, care are doar patru luni.

Corina Caciuc a ales să rămână departe de atenția publicului, în ciuda speculațiilor și controverselor care au înconjurat relația ei cu fostul soț al Anamariei Prodan. Rareori apare în lumina reflectoarelor, preferând să se dedice cu discreție creșterii celor doi băieți.

Recent, Corina a postat pe Instagram o fotografie emoționantă cu Liam și Landon, cei doi îmbrățișându-se, alături de mesajul plin de dragoste: „Dragoste de frate”.

Cum s-au cunoscut cei doi

Laurențiu Reghecampf a fost invitat acum ceva timp la emisiunea de podcast Acasă La Măruță și a povestit cum a întâlnit-o pe partenera sa actuală. Au avut o primă întâlnire acum doi ani în timpul unui eveniment și apoi el a încercat să stabilească o legătură cu ea.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape un an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă.”

Acum o lună, Laurențiu Reghecampf a povestit despre prima lui întâlnire cu Corina Caciuc. Antrenorul a reușit să o impresioneze din prima clipă, comportându-se ca un adevărat gentleman încă de la început.

„Eu sunt romantic! Am dus-o la restaurant, i-am dat niște creveți d-ăia mari în Dubai. Și i-am zis: ‘Uite, am comandat ceva să mâncăm, sunt cei mai buni creveți’. De-ale mele, prostii. Și îmi spune ea: ‘Erau patru, tu ai mâncat trei, eu am mâncat unul, eram moartă de foame. Îmi era o foame de nu mai vedeam. Și tu ai zis: Eu m-am săturat, nu mai mâncăm nimic. Am mâncat eu trei. ‘Eu m-am săturat, nu mai mănânc nimic. Tu mai vrei ceva?’. Și normal, ce putea să zică? ‘Nu!’ Mereu îmi spune, când mâncăm creveți: ‘Patru? Mănânci tu trei, te-ai săturat și apoi nu mai mâncăm nimic’. Aveam niște prieteni comuni, ne-am întâlnit, i-am scris, am vorbit, a fost și ziua ei. S-au legat lucrurile. A fost să fie. Întotdeauna când se întâmplă lucruri de genul ăsta, trebuie să fie un culoar. Trebuie să se întâmple ceva. În primul rând, libertatea pe care o aveam eu. Faptul că eu eram singur, Anamaria nu stătea cu mine, din motivele ei, pe care nu le spunem. În fine, nici nu mă interesează. Faptul că s-au legat toate lucrurile astea așa, există un motiv. Și eu întotdeauna zic că lucruile astea vin de undeva. Ca să poți să ai relație așa puternică și ca toate lucrurile să meargă în direcția care trebuie, trebuie să fie… așa a fost să fie”, a povestit el pe YouTube.

