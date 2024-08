Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, vacanță de vis cu familia. Cât de mult a crescut fiul lor, Liam

Laurențiu Reghecampf și partenera sa, Corina Caciuc, se bucură de o vacanță de vis, unde trăiesc momente de relaxare și liniște, înconjurați de peisaje uimitoare. Cuplul a împărtășit pe rețelele sociale câteva fotografii spectaculoase din această escapadă. Antrenorul și partenera sa au ales o destinație idilică pentru călătoria lor.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au postat pe rețelele sociale câteva fotografii spectaculoase din vacanța lor. Cei doi îndrăgostiți au ales o destinație de vis, unde petrec clipe minunate în familie.

Totuși, cuplul este destul de rezervat când vine vorba despre viața personală, astfel că, deocamdată, nu au dezvăluit locația exactă în care se află. Din imaginile publicate, se poate observa că fiul lor, Liam, este alături de ei, dar nu este clar dacă și nou-născutul lor îi însoțește.

View this post on Instagram

Laurențiu Reghecampf a devenit tată pentru a patra oară, fiind acum implicat într-o relație cu Corina Caciuc. Din prima sa căsătorie, el mai are un băiat pe nume Luca, iar din mariajul său cu Anamaria Prodan, antrenorul mai are un fiu pe nume Laurențiu Junior.

În urmă cu aproape doi ani, Laurențiu Reghecampf și fosta sa soție, Anamaria Prodan, au fost implicați într-un mare scandal care a captat atenția publicului. Cei doi au avut o altercație violentă și au rostit cuvinte dure unul la adresa celuilalt, însă în ultima vreme lucrurile s-au mai calmat.

Laurențiu Reghecampf a fost invitat acum ceva timp la emisiunea de podcast Acasă La Măruță și a povestit cum a întâlnit-o pe partenera sa actuală. Au avut o primă întâlnire acum doi ani în timpul unui eveniment și apoi el a încercat să stabilească o legătură cu ea.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape un an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă.”