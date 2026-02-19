Cleopatra Stratan, colaborare alături de tatăl ei, Pavel Stratan. Ce moment important sărbătorește artista: „A fost o experiență superbă”

Cleopatra Stratan și tatăl ei, Pavel Stratan, lansează „Anii”, prima piesă extrasă de pe albumul „Scena vieții”, primul material discografic al artistei, ce va fi lansat în această toamnă. Proiectul marchează un moment profund și simbolic: aniversarea a 20 de ani de carieră pentru Cleopatra Stratan – două decenii în care a acumulat o mulțime de amintiri, emoții și evoluție trăite sub lumina reflectoarelor.

Cleopatra Stratan și tatăl ei, Pavel Stratan, o nouă colaborare

„Anii” este o piesă sensibilă și sinceră despre trecerea timpului, despre parcurs și despre legăturile care rămân neclintite indiferent de etapele vieții. Single-ul devine o punte între generații și o reflecție asupra drumului artistic al Cleopatrei început în copilărie și continuat astăzi cu maturitate și asumare.

„Piesa „Anii” e cea mai energică piesă din album și e despre a ne trăi viața cu bucurie, indiferent de vârstă. Am filmat videoclipul în Tabernas, Almeria (Spania) pe platourile de filmare ale celor mai cunoscute producții Western. Îi mulțumesc din suflet echipei noastre pentru întreg proiectul: Edward Sanda, Silviu Mîndroc, Florina Mîndroc și Rimenescu. A fost o experiență superbă și sperăm ca publicul să simtă energia bună din piesă!”, spune Cleopatra Stratan.

Proiectul are o încărcătură aparte și datorită relației speciale dintre tată și fiică. De la primele apariții pe scenă, când Pavel Stratan o însoțea pe Cleopatra în pașii ei timizi spre succes, până la colaborarea artistică matură de astăzi, relația lor a evoluat natural, dintr-o conexiune părinte-copil într-un parteneriat muzical autentic. „Anii” surprinde tocmai această transformare: creșterea împreună, susținerea necondiționată și bucuria de a împărtăși aceeași pasiune pentru muzică.

Pavel Stratan, declarații despre piesa cu fiica lui

Pavel Stratan este extrem de mândru de acest nou proiect pe care l-a creat alături de fiica lui, Cleopatra. Artistul se simte recunoscător pentru că îi poate fi alături acesteia cu ocazia celor 20 de ani de carieră.

„Ador piesa „Anii” și mesajul ei. Este atât de simplu și frumos scrisă! Chiar și în viata de zi cu zi avem tendința să zicem: gata, de mâine voi fi mai fericit! Ne grăbim mereu să le facem pe toate, însă uităm să ne bucurăm de prezent. Cu siguranță oamenii se vor regăsi și sper să își prețuiască mai mult anii!”, adaugă Pavel.

Pentru Cleopatra Stratan și Pavel Stratan, acest album este mai mult decât un proiect muzical. Este o poveste despre timp, despre familie și despre tot ce au construit împreună de-a lungul anilor.

„Scena vieții” va include 8 piese motivaționale, fiecare inspirată din povești reale și construită în jurul unor teme puternice precum viața, cariera, puterea interioară, emoția și evoluția personală. Întregul material ce va fi lansat alături de Cat Music este o metaforă a scenei ca spațiu al transformării – locul unde vulnerabilitatea devine forță, iar trăirile se transformă în artă.

Cleopatra Stratan a cunoscut de mică lumea muzicii. La vârsta de doi ani și jumătate, și-a făcut debutul, după ce a mers în studio alături de tatăl ei, Pavel Stratan, iar vocea ei a fost înregistrată pentru piesa „Mama.” La trei ani, s-a întâlnit cu succesul internațional, după ce piesa „Ghiță” a devenit rapid un fenomen și s-a auzit în mai multe țări, cum ar fi Spania, Mexic și Japona.

Citește și:

Emily Burghelea, confesiuni despre provocările din viața ei de când este mamă a trei copii: „Avem o regulă pe care ne-am promis să o respectăm mereu'

Foto: Instagram, PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro