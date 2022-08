Chrissy Teigen este din nou însărcinată. Anunțul făcut de vedetă: „Un amestec de emoții”

Chrissy Teigen și John Legend așteaptă cu nerăbdare nașterea copilului lor, după ce în urmă cu doi ani au suferit o pierdere tragică. Vedeta a pierdut sarcina la acel timp, cei doi fiind devastați când au făcut anunțul. Acum, soția artistului a publicat o imagine cu burtica de gravidă, în care fericirea poate fi observată cu ușurință pe chipul ei.

Modelul, care este și autoare a unei cărții de cooking, în vârstă de 36 de ani, a făcut anunțul pe Instagram miercuri, alături de o serie de fotografii care îi lasă la vedere burtica de gravidă în lenjerie intimă transparentă. Modelul Sports Illustrated Swimsuit a împărtășit că încă simte ezitarea având în vedere pierderea celui de-al treilea copil al ei și al lui Legend, Jack, în octombrie 2020, dar a explicat cum trece peste aceste emoții.

View this post on Instagram

„Ultimii ani au fost cel puțin un amestec de emoții, dar bucuria ne-a umplut din nou casa și inimile. Un miliard de fotografii mai târziu (în picioare, cum puteți vedea) avem un altul pe drum. La fiecare programare mi-am spus: ‘ok, dacă e sănătos astăzi, voi anunța’, dar apoi am răsuflat ușurată când am auzit o bătaie a inimii și am decis că sunt prea emoționată încă. Nu cred că voi ieși vreodată de la o programare cu mai mult entuziasm decât emoție. dar până acum, totul este perfect și frumos și mă simt plină de speranță și uimitoare. A fost foarte greu să țin asta pentru mine atât de mult timp!”., a spus Chrissy.