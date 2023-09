Charles Spencer, imagine emoționantă cu sora lui, Prințesa Diana, la 26 de ani de la moartea ei

Charles Spencer își amintește cu drag de sora sa, Prințesa Diana. Cel de-al 9-lea conte Spencer, în vârstă de 59 de ani, a postat la 26 de ani de la moartea Dianei un omagiu adus regretatei sale surori mai mari. Prințesa Diana avea 36 de ani când a murit în urma unui accident de mașină la Paris, pe 31 august 1997.

Spencer a împărtășit o fotografie cu el și Diana în copilărie. Imaginea emoționantă, postată fără o descriere, îl arată pe Charles Spencer stând lângă sora sa mult mai înaltă, care purta o rochie cu dungi roz și albe, în timp ce ea îi pune un braț în jurul umărului.

Charles Spencer a împărtășit anterior aceeași imagine în 2020, la doar câteva zile după ce a acuzat public BBC că i-a trimis „scuze fragmentate” pentru utilizarea de documente false care au ajutat la asigurarea celebrului interviu al Prințesei Diana la BBC în 1995. La Panorama, Prințesa Diana a spus în mod memorabil că în căsnicia ei erau „trei”, o referire la Camilla Parker Bowles, pe atunci amanta actualului Rege Charles al III-lea.

Interviul a dus la un ordin al Reginei Elisabeta a II-a, care a insistat ca Diana și Charles să pună capăt în mod legal căsătoriei lor, după ce s-au separat în 1992. În cele din urmă au divorțat în 1996. Spencer a fost o figură vizibilă la înmormântarea Prințesei Diana în 1997, de la mersul în spatele sicriului ei împreună cu tinerii săi nepoți, Prințul William și Prințul Harry, până la a rosti un elogiu emoționant.

Charles Spencer a împărtășit în mod regulat fotografii cu Prințesa Diana de la moartea acesteia. În plus față de aniversarea zilei tragice, el a onorat-o la zilele ei de naștere și de Ziua Tuturor Sufletelor cu fotografii rare.

Fosta Prințesă de Wales este înmormântată la Althorp, casa ancestrală a familiei Spencer din Northamptonshire, Anglia. Prințesa Diana a fost înmormântată pe o insulă din centrul lacului ornamental cunoscut sub numele de Ovalul rotund din cadrul Grădinii de agrement din Althorp Park, iar locul de veci este interzis publicului.

În cartea sa de memorii, Spare, Prințul Harry și-a amintit că a dus-o pe soția sa, Meghan Markle, pentru prima dată la mormântul Prințesei Diana, în 2022 la 25 de ani de la moartea mamei sale.

„Am ajutat-o pe Meg să urce în barcă. S-a clătinat, dar am făcut un pas rapid spre mijloc și am redresat-o la timp. În timp ce ea și-a găsit un loc în pupa, eu am luat vâslele. Nu au funcționat. Ne-am împotmolit. Noroiul gros al adâncurilor ne-a prins în mrejele sale. Unchiul Charles a coborât până la marginea apei și ne-a dat un mic imbold. I-am făcut cu mâna lui și celor două mătuși ale mele. ‘La revedere’. Ne vedem mai târziu’. Nicio vizită în acest loc nu a fost vreodată ușoară, dar aceasta… a douăzeci și cincea aniversare. Și prima dată pentru Meg. În sfârșit, o aduceam pe fata visurilor mele acasă pentru a o cunoaște pe mama.”, a scris Harry.