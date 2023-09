Dezvăluirile făcute de Sandra Izbașa la o lună de la căsătoria religioasă cu actorul Răzvan Bănică: „O împlinire a tuturor visurilor”

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică și-au făcut publică relația în 2020. În luna decembrie a acelui an, chiar de Crăciun, fosta campioană olimpică la gimnastică și partenerul ei s-au logodit. Cununia lor civilă a fost discretă și a avut loc pe 30 iulie 2021. La eveniment au fost prezente colegele de la lot ale olimpicei (Izbașa are două medalii de aur, la sărituri la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012, și la sol, la Beijing, în 2008), Andreea Răducan, Monica Roșu, Silvia Stroescu și Diana Bulimar, dar și antrenorul Octavian Belu.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au făcut acum următorul pas în relația lor și la finalul lunii iulie au făcut căsătoria religioasă. Fosta gimnastă a dezvăluit mai multe imagini inedite de la evenimentul care a avut loc într-o superbă locație din București.

Sandra Izbașa a ales o rochie de mireasă cu trenă și cu un decolteu în V, brodat pe margini cu mici perle, iar la capitolul pentru coafură a optat pentru o coadă lejeră, buclată, completată de o diademă delicată, alegând și un machiaj discret. Cununia religioasă a avut loc la Biserica Vatra Luminoasă, iar cuplul a decis să aibă două perechi de nași, printre care și buna sa prietenă, gimnasta Andreea Răducan, alături de soțul ei, Daniel.

Într-un interviu acordat recent, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au vorbit despre începutul relației lor, dar și despre fabuloasa lor nuntă.

Cei doi au recunoscut că alegerea datei de 30 iulie pentru cununia lor religioasă nu a fost deloc întâmplătoare.

Sandra Izbașa a vorbit și despre modul în care și-a ales rochia de mireasă, dar și despre faptul că au avut două perechi de nași: Andreea Răducan împreună cu soţul său, Daniel Tandreu, și cuplul Sidonia și George Toader.

„Mi-am dorit să fie mai mult decât o rochie de mireasă, mi-am dorit să fie o completare a personalității mele și o împlinire a tuturor visurilor pe care le-am avut dintotdeauna în legătură cu momentul în care o voi îmbrăca! Povestea rochiei a început încă de anul trecut, atunci când am intrat pentru prima oară în showroom-ul de la Pronovias. M-au întâmpinat foarte multe modele de rochii, însă cu cea pe care am ales să o port a fost dragoste la prima vedere. Am simțit că este a mea! (zâmbește) Am întâlnit o echipă extrem de dedicată, condusă de cea care între timp avea să-mi devină și prietenă, Dorina”.