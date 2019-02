Cele mai inedite ținute ale vedetelor la The BRIT Awards 2019

Nume importante din industria muzicală au luat cu asalt Londra pentru a fi prezente la The BRIT Awards 2019, eveniment organizat la celebra O2 Arena. Printre cântărețele care au făcut senzație pe covorul roșu s-au aflat Dua Lipa, Pink, Florence Welch și Emma Bunton.

Printre câștigătorii The BRIT Awards 2019 se numără George Ezra (British Male Solo Artist), Calvin Harris & Dua Lipa (British Single of the Year), Drake (International Male Solo Artist), Ariana Grande (International Female Solo Artist), The Carters (International Group) și Pink (Outstanding Contribution Award).

Foto: Image.net

