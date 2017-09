Cele mai amuzante reactii la vestea ca Printul William si Kate Middleton vor deveni din nou parinti

Printul William si Kate Middleton vor deveni din nou parinti, vestea fiind confirmata de Casa Regala. Pana acum nu au fost publicate alte informatii, daca va fi vorba de o fata sau de un baiat, insa cel mai probabil, noul membru al familiei regale se va naste in primavara, in luna martie.

Totodata, Kate va alege probabil sa nasca la aceeasi clinica, iar botezul copilului va avea loc la cateva saptamani dupa nastere, acesta urmand sa poarte un costum inspirat de cel creat pentru Regina Victoria in 1841.



In ceea ce priveste numele celui de-al treilea copil al Printului William si al Ducesei de Cambridge, acesta ar putea avea mai multe, ca un omagiu adus rudelor sau celor care au condus in trecut monarhia. Daca va fi fata, aceasta ar putea primi numele de Alice si Elizabeth, iar daca va fi baiat, acesta s-ar putea numi James si Arthur.

Totodata, membri familiei regale nu primesc nume de familie, cei din jur adresandu-se cu formula „Majestatea sa Printul” sau „Majestatea Sa Printesa”.

Vestea a fost primita cu entuziasm atat din partea Printului Harry, care a declarat ca se bucura pentru fratele sau si Kate, dar si de catre alte persoane, printre care si vedete.

„Fantastic, great! Very, very happy for them” Prince Harry responds to the news The Duchess of Cambridge is expecting another Royal baby pic.twitter.com/j42ShzqLjb — Sky News (@SkyNews) September 4, 2017

Awww congratulations to Will and Kate on their baby news !!

❤️3rd royal baba on its way

☺️ — Cheryl (@CherylOfficial) September 4, 2017

#royalbaby can we please have a day off for this one? pic.twitter.com/49jBTGWcto — (@myownghostt) September 4, 2017

Foto: Arhiva Revistei ELLE