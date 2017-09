Kate Middleton si Printul William vor deveni parinti, Palatul Kensington dand publicitatii un comunicat de presa, dezvaluind ca Ducele si Ducesa de Cambridge vor avea un al treilea copil.

“Regina si toti membri Familiei Regale sunt foarte incantati de veste”, se arata in comunicat.

Palatul Kensington mai mentiona si faptul ca Ducesa de Cambridge sufera de o afectiune numita Hyperemesis Gravidarum, afectiune pe care a avut-o si in timpul sarcinilor cu Printul George si Printesa Charlotte.

Ca rezultat, Ducesa in varsta de 36 de ani nu va mai putea sa duca la bun sfarsit angajamentul ei pentru Hornsey Road Children’s Centre azi, in Londra si programul acesteia se va schimba considerabil in urmatoarea perioada.

Kate Middleton si Printul William vor deveni parinti pentru a treia oara, Ducele si Ducesa avand deja doi copii, Printul George in varsta de 5 ani si Printesa Charlotte, in varsta de 2 ani. Vestea nu vine ca o surpriza pentru admiratorii familiei regale britanice, Ducele si Ducesa afirmand in numeroase ocazii ca isi doresc o familie mai mare.

Text: Petra Murariu

Foto: Hepta