Ce părere are, de fapt, Smiley, despre revenirea Ginei Pistol în televiziune, ca prezentatoare Masterchef: „Din ce am văzut din teaser…”

Gina Pistol și Smiley sunt unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea showbiz-ului. Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pentru prima dată în primăvara anului 2021, odată cu nașterea micuței Josephine. Cei doi au hotărât să păstreze discreția în privința fiicei lor, evitând să îi arate chipul pe rețelele sociale.

Recent, cei doi au devenit colegi la Pro TV, unde Smiley continuă să fie jurat la Vocea României, iar Gina Pistol și-a reluat activitatea în televiziune, ocupând postul de prezentatoare a emisiunii Masterchef.

Într-un interviu acordat recent, Smiley a vorbit despre revenirea partenerei sale la platourile de filmare, ea fiind acum prezentatoare a show-ului culinar Masterchef de la PRO TV.

„Stăm cu rândul cu fiica și cumva nu s-au suprapus filmările. Au fost doar două zile în care s-au suprapus. Mă bucur foarte mult că s-au potrivit astrele și că se întâmplă Masterchef în formula aceasta. Mi se pare că Ginei îi stă foarte bine la televizor. Abia aștept să văd și eu primul episod! Din ce am văzut din teaser și eu, Gina arată foarte bine! Sunt foarte bucuros că Gina s-a alăturat familiei PRO TV și sper că toate sezoanele să meargă foarte bine și oamenii să se bucure de prezența lor”, a declarat Smiley, pentru CANCAN.RO .

În ceea ce o privește pe fiica lor, Josephine, artistul nu ia momentan în calcul ca micuța să ajungă în showbiz.

„Cea mică nu are și nici nu cred că va avea vreo treabă cu lumea aceasta. E mult prea devreme să spun dacă aș vrea să aibă legătura cu lumea această și, la cum se schimbă lumea, cred că atunci când va fi ea mare, lucrurile vor sta cu totul altfel. Nu e important dacă ești celebru sau nu, ci să faci ceva foarte bine și să faci ceea ce iubești. Noi așa o vom îndemna”, a adăugat artistul pentru sursa citată.

Gina Pistol a împărtășit recent detalii despre fetița ei, pe care o adoră nespus, și pe care a ales să nu o expună fanilor decât ocazional, însă evitând de fiecare dată să arate chipul micuței.

„Nu vreau să o arăt în mediul online. Consider că nu o ajută cu nimic. Mă gândesc și la energii, dar ai văzut că noi suntem oameni mari, iar uneori ne este greu să gestionăm ce se întâmplă în mediul online. De ce să îi fac asta copilului meu, când el acum își formează personalitatea, partea emoțională? Nu vreau să o expun la niște chestii care nu o ajută”, a declarat Gina Pistol, pentru CANCAN.RO .

Foto: Instagram

În același interviu, prezentatoarea a vorbit despre regulile pe care ea și Smiley le-au stabilit pentru fetița lor.

„Amândoi o răsfățăm exact cât trebuie și impunem reguli când trebuie. Consider că avem o relație foarte echilibrată cu ea. E un copil adorat, iubit, doar că îi impunem și reguli. Cred că regulile sunt sănătoase. Top trei reguli ar fi: fără ecrane, fără zahăr și am învățat-o atunci când are tantrumuri să-mi spună ce simte”, a explicat vedeta.