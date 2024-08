Gina Pistol și Smiley, detalii inedite despre viața de familie și fiica lor: „Atunci e provocarea”

Gina Pistol și Smiley sunt unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea showbiz-ului. Recent, cei doi au devenit colegi la Pro TV, unde Smiley continuă să fie jurat la Vocea României, iar Gina și-a reluat activitatea în televiziune, ocupând postul de prezentatoare a emisiunii MasterChef. Într-un interviu exclusiv acordat pentru CIAO.RO, cei doi au vorbit despre viața lor de familie, cu un accent special pe relația cu fiica lor, Josephine.

De când are două fete în viața sa, soția lui, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine, Smiley pare mai inspirat ca niciodată, lansând piese pe bandă rulantă, cea mai recentă dintre acestea fiind „Cum te văd eu.” Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pentru prima dată în primăvara anului 2021, odată cu nașterea micuței Josephine. Cei doi au hotărât să păstreze discreția în privința fiicei lor, evitând să îi arate chipul pe rețelele sociale.

Gina Pistol a luat o pauză semnificativă de la televiziune pentru a se dedica pe deplin familiei. Smiley, pe de altă parte, nu doar că este un observator atent al fiicei sale, dar și un partener de joacă devotat.

Smiley: „Eu nu pot să îmi dau seama, dacă vouă vi se pare, înseamnă că sunt mai creativ. Acum având două muze în casă tot timpul, da, probabil că sunt.”

Gina Pistol: „Și cred că a început să înțeleagă femeia altfel, pentru că o vede pe Josephine, care acum e un copil și prinde toate etapele de dezvoltare.”

Smiley: „Cea mai mare provocare ți-o dă atunci când trebuie să pleci și îți spune: tati, te rog, nu pleca! Atunci e provocarea!”

Gina Pistol: „Nu am făcut niciodată asta, nu. Întotdeauna am fost foarte deschiși cu ea și întotdeuana i-am explicat. Nu am păcălit-o, nu am dispărut din peisaj. Pur și simplu am vorbit cu ea fix cum vorbești cu un om mare. Și, deși nu par, copiii înțeleg foarte multe. Adică noi asta am descoperit la Josephine.”