Ce a dezvăluit Emma, fiica Amaliei Năstase, despre planurile ei de viitor: „Experimentez ce-mi place și după o să mă decid”

Emma, fiica Amaliei Năstase, a vorbit despre planurile de viitor și ce pas important va face în curând.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Amalia Năstase și fiica ei, Emma Năstase
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Amalia și Ilie Năstase au format un cuplu timp de 14 ani și au împreună două fete, pe Alessia și Emma. În anul 2010, au ales să divorțeze, după o căsnicie care a durat 7 ani. După separarea de fostul jucător de tenis, Amalia Năstase și-a refăcut viața sentimentală alături de Răzvan Vasilescu. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Toma.

Ce a dezvăluit Emma, fiica Amaliei Năstase, despre planurile ei de viitor

Emma Năstase aprofundează Antropologia și Sociologia la Universitatea Saint Andrews din Scoția, acolo unde au studiat Prințul William și Kate Middleton. Fiica Amaliei Năstase a locuit în primul an de facultate la un cămin privat, iar acum va face un pas important. 

„Eu m-am dus anul trecut și am instalat-o acolo, dar acum o să mergem cu toții, ca să vadă și Alesia, și Răzvan, și Toma cum e la ea. Și o luăm de unde era și o instalăm unde o să stea. Ne ducem când începe și în vacanțe vine ea în țară. Drumul cu totul, avion, mașină… durează chiar și 10 ore. Dar e frumos. Și ei îi place foarte mult. Și se distrează! Tot ce mi-am dorit de la copiii mei a fost ca în facultate să se distreze foarte mult. În afară că trebuie să învețe, că asta e obligatoriu. Dar știi, sunt foarte mulți oameni care se duc la facultate și sunt copleșiți că e greu, că e departe… Dar trebuie să vezi partea frumoasă la facultate și atunci poți să te distrezi „the most.” Că după te angajezi, ai responsabilități”, a spus Amalia Năstase pentru libertatea.ro

Cu toate că încă nu este decisă ce anume va face viitor, Emma Năstase a recunoscut că se află într-o perioadă de experimentare, iar alegerea finală va veni mai târziu. Tânăra este entuziasmată că va locui alături de o altă româncă într-un apartament dintr-o zonă centrală. 

„Nu m-am gândit exact ce vreau să fac, dar momentan doar experimentez ce-mi place și după o să mă decid. Oricum, sunt foarte multe chestii pe care vreau să le încerc înainte să mă decid. Primul an de facultate a trecut foarte repede. Dar îmi place foarte mult ce îmi predau ei acolo. E o facultate internațională. Sunt foarte mulți americani, englezi… Am doi prieteni români pe care-i știam dinainte. O fată în anul meu și un băiat mai mare. Vorbesc și română acolo, că altfel nu știu ce făceam, dacă nu vorbeam. Mă voi și muta acolo, din toamnă, cu fata care e din România. În primul an am stat separat, dar acum ne mutăm împreună. (…) Acum o să ne mutăm într-un apartament în centru, pentru că toată lumea stă așa acolo. Orașul practic are trei străzi principale și noi ne-am mutat pe una dintre ele. Adică tot acolo, e aproape”, a adăugat Emma Năstase pentru sursa citată. 

Amalia Năstase, declarații despre cei trei copii

Amalia Năstase este foarte mândră de cei trei copii, Alessia, Emma și Toma, și se simte recunoascătoare că a avut privilegiul să le ofere o educație de care ea nu a avut parte.

„Îmi crește inima când știu că ele se descurcă singure. Că sunt fericite, că sunt la școli foarte bune. Că o să aibă în viață un parcurs pe care eu nu am putut să-l am, având în vedere că ele merg la niște școli la care eu n-am putut să ajung. Sunt foarte fericită pentru ele. Sunt foarte mândră că am putut să le ofer așa ceva și sunt recunoscătoare că au ieșit așa copii buni”, a declarat Amalia Năstase pentru Unica.ro.

Citește și:
Otilia, gest neașteptat de caritate în Turcia. Ce decizie a luat artista, care s-a căsătorit în urmă cu câteva săptămâni: „A fost o experiență altfel, foarte emoționantă'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Harry Potter - Hagrid's Motorcycle (CC99727) Harry Potter - Hagrid's Motorcycle (CC99727) 269 RON Cumpără acum
Harry Potter - Triple Decker Knight Bus (CC99726) Harry Potter - Triple Decker Knight Bus (CC99726) 269 RON Cumpără acum
Harry Potter - Hogwarts Express (CC99724) Harry Potter - Hogwarts Express (CC99724) 269 RON Cumpără acum
Harry Potter - Enchanted Ford Anglia (CC99725) Harry Potter - Enchanted Ford Anglia (CC99725) 269 RON Cumpără acum
Letty s Plymouth Barracuda (Glossy Black) - ediția nr.33 (Fast&Furious) Letty s Plymouth Barracuda (Glossy Black) - ediția nr.33 (Fast&Furious) 59.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Laura Cosoi a fondat o asociație. Ce își propune actrița cu această inițiativă: "Să mă ajute pe mine și pe restul mamelor"
People
Laura Cosoi a fondat o asociație. Ce își propune actrița cu această inițiativă: "Să mă ajute pe mine și pe restul mamelor"
Ultimele imagini publice cu Robert Redford înainte să moară la vârsta de 89 de ani. Cum a fost surprins actorul alături de soția lui
People
Ultimele imagini publice cu Robert Redford înainte să moară la vârsta de 89 de ani. Cum a fost surprins actorul alături de soția lui
Otilia, gest neașteptat de caritate în Turcia. Ce decizie a luat artista, care s-a căsătorit în urmă cu câteva săptămâni: "A fost o experiență altfel, foarte emoționantă"
People
Otilia, gest neașteptat de caritate în Turcia. Ce decizie a luat artista, care s-a căsătorit în urmă cu câteva săptămâni: "A fost o experiență altfel, foarte emoționantă"
Anda Adam și soțul ei, în mijlocul unei controverse la Asia Express. Ce le-a reproșat Irina Fodor: "După ce voi vă găsiți cazare și se filmează..."
People
Anda Adam și soțul ei, în mijlocul unei controverse la Asia Express. Ce le-a reproșat Irina Fodor: "După ce voi vă găsiți cazare și se filmează..."
Toto Dumitrescu, declarații halucinante când a fost prins de poliție după ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat
People
Toto Dumitrescu, declarații halucinante când a fost prins de poliție după ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat
Ce regrete are Victor Ponta legat de divorțul de Daciana Sârbu și de ce se consideră vinovat pentru despărțirea lor: "Copiii pot să mă judece, dar..."
People
Ce regrete are Victor Ponta legat de divorțul de Daciana Sârbu și de ce se consideră vinovat pentru despărțirea lor: "Copiii pot să mă judece, dar..."
Libertatea
Cine e și cu ce se ocupă Toto Dumitrescu. În 2023, fiul lui Ilie Dumitrescu se gândea să plece definitiv din România
Cine e și cu ce se ocupă Toto Dumitrescu. În 2023, fiul lui Ilie Dumitrescu se gândea să plece definitiv din România
Între Maria Avram și Oana Monea ar fi existat un conflict fizic. Ce se întâmplă cu procesul
Între Maria Avram și Oana Monea ar fi existat un conflict fizic. Ce se întâmplă cu procesul
Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”
Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”
Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit. Cum a reacționat bărbatul când a văzut scenele intime cu ea și Teo la TV
Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit. Cum a reacționat bărbatul când a văzut scenele intime cu ea și Teo la TV
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Unica.ro
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu Nicoleta Luciu și copiii ei! Fosta vedetă TV are de ce să fie mândră! Foto
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu Nicoleta Luciu și copiii ei! Fosta vedetă TV are de ce să fie mândră! Foto
Nu îi mai răspunde la telefon! Ce s-a întâmplat între Irina și tatăl ei, Irinel Columbeanu. Tânăra a venit din nou în România, dar nici nu i-a spus părintelui său și nici nu i-a răspuns la telefon când el a sunat-o. Ce s-a aflat acum
Nu îi mai răspunde la telefon! Ce s-a întâmplat între Irina și tatăl ei, Irinel Columbeanu. Tânăra a venit din nou în România, dar nici nu i-a spus părintelui său și nici nu i-a răspuns la telefon când el a sunat-o. Ce s-a aflat acum
catine.ro
Robert Redford a murit. Actorul din „All the President’s Men” și fondatorul Sundance avea 89 de ani
Robert Redford a murit. Actorul din „All the President’s Men” și fondatorul Sundance avea 89 de ani
Horoscopul zilei de 17 septembrie 2025. Capricornii se bucură de fiecare zi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 septembrie 2025. Capricornii se bucură de fiecare zi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Magneziu vs. Melatonină. Care te ajută să dormi mai bine
Magneziu vs. Melatonină. Care te ajută să dormi mai bine
Totul despre dieta Blue Zone: principii, avantaje si dezavantaje
Totul despre dieta Blue Zone: principii, avantaje si dezavantaje
Mai multe din people
Michelle Obama la București: fosta Primă Doamnă a Statelor Unite se află în premieră în capitala României
Michelle Obama la București: fosta Primă Doamnă a Statelor Unite se află în premieră în capitala României
People

Pe 18 septembrie o poți vedea pe Michelle Obama la București. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite a ajuns deja, în premieră, în capitala României.

+ Mai multe
Andreea Bănică a renunțat la look-ul ei obișnuit. Prin ce schimbare a trecut artista
Andreea Bănică a renunțat la look-ul ei obișnuit. Prin ce schimbare a trecut artista
People

Andreea Bănică a trecut printr-o schimbare spectaculoasă de look.

+ Mai multe
Alice Cavaleru, imagini de la aniversarea fiicei sale, Alegra: "Exact așa cum și-a dorit"
Alice Cavaleru, imagini de la aniversarea fiicei sale, Alegra: "Exact așa cum și-a dorit"
People

Alice Cavaleru a împărtășit mai multe imagini de la aniversarea fiicei sale, Alegra.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC