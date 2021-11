Catrinel Sandu și soțul ei, Steve Schroeter, au aniversat doi ani de căsnicie

Catrinel Sandu și soțul ei, Steve Schroeter, un medic stomatolog, au aniversat doi ani de la nuntă.

În ziua în care Catrinel Sandu și soțul ei au împlinit doi ani de căsnicie, vedeta a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie de la nuntă, însoțită de un mesaj emoționant: „Aniversare fericită, iubirea mea! Tu ești cu adevărat Superman-ul meu”, a transmis Catrinel Sandu.

Catrinel Sandu și soțul ei, Steve Schroeter, s-au căsătorit religios în America, pe data de 11 noiembrie 2019, și au avut parte de o ceremonie pe o plajă din Florida. Anul acesta, în luna iulie, s-au căsătorit religios și în România, în cadrul unui eveniment discret, alături de familie și câțiva prieteni apropiați.

Catrinel Sandu a făcut și o serie de declarații privind acest eveniment special din viața ei. Ea a povestit și cine anume i-a ales rochia de mireasă. „Suntem foarte fericiți. Este un moment pe care îl așteptam foarte mult. Noi am făcut o ceremonie și în America, însă mi-am dorit foarte mult să fiu cununată și în religia noastră, ortodoxă. Rochia de mireasă mi-a ales-o Sarah, fetița cea mare. Am trecut pe lângă un magazin în America și mi-a zis „mami, uite, asta e rochia ta de mireasă” și a avut dreptate. Am cumpărat-o și iată-mă în ea”, a declarat Catrinel Sandu pentru Click!.

„Am vrut să avem o petrecere între prieteni, de suflet. Să ne bucurăm de atmosferă, de această reîntâlnire. (…) Am organizat un eveniment ca să ne simțim bine și atât”, a adăugat Catrinel Sandu pentru sursa citată anterior.

La sfârșitul anului 2017, Catrinel Sandu anunța că divorțează de Gabriel Trifu. Vedeta și fostul jucător de tenis au împreună două fete, Sara și Lara. Soțul ei, Steve Schroeter, are doi copii dintr-un mariaj anterior.

