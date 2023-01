Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au plecat în vacanță. Imagini inedite cu cei doi

Cătălin Scărtălescu și Doina Teodoru se află de câteva zile într-o vacanță. Cunosctul chef și actrița au ales o destinație exotică, mai precis Bali, iar cadrele cu cei doi din această călătorie i-au încântat pe fanii lor.

Până acum, Cătălin Scărtălescu și Doina Teodoru se simt excelent în vacanța în Bali, iar cadrele pe care le-au împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele sociale demonstrează acest lucru. Juratul de la „Chefi la cuțite” a publicat pe Instagram o fotografie în care este în compania iubitei sale. În acea imagine, cei doi au savurat o cafea și s-a bucurat de clipele petrecute împreună. „Prima cafea în Bali”, a transmis Cătălin Scărlătescu pe Instagram, alături de fotografia cu Doina Teodoru.

De asemenea, Cătălin Scărtălescu a publicat și un video prin care le prezintă fanilor o parte din locurile pe care le-au explorat în Bali.

Cătălin Scărlătescu a fost până acum discret cu viața lui amoroasă. Pentru o perioadă, acesta și-a păstrat relația pe care o are cu actrița Doina Teodoru departe de ochii publicului și a vorbit rar despre povestea lor de dragoste, dar surprind ocazional cu imagini inedite pe rețelele de socializare în care apar în ipostaze romantice.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează un cuplu de mai bine de un an și mulți sunt curioși să afle cum s-au cunoscut. Într-un interviu pentru revista VIVA!, celebrul chef a făcut dezvăluiri despre cum a început relația dintre el și Doina Teodoru.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă… Și oamenii din jur cumva ne-au împins unul într-altul. Ai mei pe o parte, ai ei pe o parte și uite așa… s-a nimerit, a venit natural”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru VIVA!.