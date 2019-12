Cât de mult s-a schimbat Jonathan Lipnicki, actorul din filmul Jerry Maguire

Actorul Jonathan Lipnicki, cunoscut pentru rolul din filmul Jerry Maguire, în vârstă de 29 de ani, s-a schimbat foarte mult pe parcursul anilor. El avea doar șase ani atunci când a interpretat rolul Ray Bord.

El a avut ocazia de a juca în film alături de celebrul actor Tom Cruise și a avut destul de multe lucruri de învățat de la el. Printre aceste lucruri se numără faptul că el a învățat cum să gestioneze celebritatea de care avea parte de la o vârstă fragedă.

Inițial, producătorii filmului Jerry Maguire aveau pe lista lor un alt actor pentru rolul lui Ray, însă și-au dat seama că acesta nu e potrivit pentru rol. Așa că producătorii s-au gândit la el și l-au sunat pe agentul lui. Jonathan a fost extrem de apreciat și interpretarea sa a fost recunoscută drept una dintre cele mai memorabile ale unui copil din ultimele două decenii. El chiar a declarat că s-a înțeles foarte bine cu toți actorii și încă din prima clipă a simțit o chimie cu ei. „M-am înțeles de minute cu Renee și Tom. Ei m-au primit cu brațele deschise. Nu a trebuit să forțăm nimic, totul a venit natural”, a declarat Jonathan.

După ce a intrat la liceu, el a decis să facă o pauză de la actorie și s-a reîntors după șapte ani. El a declarat că întotdeauna a simțit că este făcut pentru actorie, însă atunci când mergea la diferite probe pentru roluri, agenții îl considerau un copil și nu credeau că este în stare de mai mult. „A fost o tranziție destul de grea. Este greu să le schimbi oamenilor percepția pe care o au despre tine, dar dacă într-adevăr iubești să faci ceva, vei face orice îți stă în putință pentru a obține acel lucru.”

Într-un interviu acordat recent, el a dezvăluit că industria cinematografică s-a schimbat foarte mult și că acest lucru l-a determinat să nu mai muncească chiar la aceeași capacitate. Cu toate acestea, el a spus că e fericit cu parcursul său. „Am continuat să dau probe pentru diferite roluri. Am avut și o perioadă mai dificilă, nu aveam încredere în mine, dar cel mai bun lucru la un actor este că poți interpreta orice rol. Dacă nu ai încredere în propria persoană, nu vei putea deveni un actor atât de bun”, a spus Jonathan.

Jonathan a continuat să ia lecții de actorie și în perioada liceului. „Când am intrat la liceu, am început să iau lecții de actorie. Acest lucru mi-a dat încredere. Întotdeauna ai ocazia de a învăța lucruri. Cred că asta m-a ajutat. Sunt norocos pentru tot ceea ce am realizat în adolescență. Mi s-a dat ocazia de a începe un lucru pe care vreau să îl fac tot restul vieții.”

Jonathan a recunoscut faptul că în liceu s-a confruntat cu bullying-ul și a decis să vorbească deschis despre această experiență. „Am fost făcut să mă simt extrem de inconfortabil în fiecare zi din liceu, până în punctul în care am avut un atac de panică în fiecare seară și mă întrebam cum voi putea trece peste. A fost umilitor.”

El a fost extrem de apreciat atunci când a decis să vorbească despre subiecte precum sănătate mintală, dar și pentru curajul de a le împărtăși și experiența proprie. În timpul liceului, el a spus că s-a confruntat cu anxietate și depresie, însă actoria l-a ajutat foarte mult să treacă peste acel moment.

