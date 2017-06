Cat de bine se inteleg Printul Harry si Kate Middleton

Despre relatia dintre Printul Harry si cumnata sa Kate Middleton nu prea s-au scris articole dar intr-un interviu recent Printul a dezvaluit cum se inteleg cei doi.

Probabil din cauza disparitiei Printesei Diana, Harry a simtit mereu nevoia de o persoana pe care sa se bazeze din punct de vedere emotional. Si a gasit-o. Dupa casatoria Printului William cu Ducesa de Cambridge se pare ca mezinul familiei si-a gasit „sora mai mare pe care nu a avut-o niciodata”.

Locuind impreuna in Palatul Kensington, insa in apartamente diferite, acestia obisnuiesc sa isi faca vizite foarte des, Harry luandu-si in serios rolul de unchi pentru Printul George si Printesa Charlotte. Acesta se joaca foarte mult cu nepotii sai, Kate adorand modul cum reuseste sa fie „un copil mai mare foarte fermecator si un unchi amuzant”.

Kate si Harry au avut o relatie frumoasa inca de cand Ducesa de Cambridge nu era logodita cu sotul ei. In continuare acestia executa impreuna datoriile regale si organizeaza evenimente caritabile cum ar fi „Heads Together” in cadrul caruia incearca sa atraga atentia asupra sanatatii mintale.

Text: Robert Moraru

Foto: Hepta