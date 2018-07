Cât cheltuiește anual Prințul Charles – suma este impresionantă

Printre multe alte lucruri (incluzând faptul că fiecare britanic plătește 69 de pence sterling pe an din taxele sale pentru familia regală, raportul din 2018 a dezvăluit că hobby-urile Prințului Charles nu sunt deloc ieftine, mai ales călătoriile făcute de membrul casei regale.

Călătoriile lui în India, Malaysia, Brunei și Singapore din toamna anului 2017, unde a fost acompaniat de Camilla, Ducesa de Cornwall, au fost unele dintre cele mai scumpe turnee de anul trecut, costând 362,149 de lire sterline. A doua cea mai scumpă călătorie făcută de un membru al familiei regale a fost vizita Prințesei Ana în Ghana și Sierra Leone, care a costat 68,515 de lire.

Revista Time a publicat un articol în care a fost menționat faptul că averea estimată a Prințului de Wales ajunge undeva la 400 de milioane de dolari americani, o sumă care provine de la The Duchy of Cornwall, cu 53,000 hectare de pământ în 23 de județe. The Duchy of Cornwall a fost creat de Eduard al III-lea în 1337 pentru asigurarea unui venit pentru copilul lui, Prințul Eduard. Acest Duchy i se cuvine cuvine primului moștenitor al monarhului.

Cele mai recente documente financiare publicate de The Duchy of Cornwall au arătat că Prințul Charles a primit 21.7 de milioane de lire sterline în perioada martie 2017 și martie 2018, o sumă mai mare cu 5% față de anul trecut. Banii sunt pentru activitățile publice, de caritate și cele private ale Prințului Charles și familiei lui, incluzându-i pe Ducele și Ducesa de Cambridge, copiii lor, dar și Ducele și Ducesa de Sussex.

Raportul clarifică de asemenea faptul că Ducele de Cornwall primește un venit de la The Duchy of Cornwall din venitul de surplus, el nu are acces la venitul capital. Acest lucru indică faptul că el plătește impozitul pe venit, dar nu plătește și impozitul pe câștiguri din capital al The Duchy of Cornwall.

