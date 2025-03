Câștigătorii Premiilor Oscar 2025 – lista completă

Azi au fost anunțați câștigătorii Premiilor Oscar 2025. Lista cu câștigătorii Premiilor Oscar 2025 va fi actualizată în timp real, pe măsură ce aceștia sunt anunțați în cadrul ceremoniei care se desfășoară în această seară.

Câștigătorii Premiilor Oscar 2025 sunt:

Best Picture (Cel mai bun film)

„Anora”

Best Leading Actress (Cea mai bună actriță în rol principal)

Mikey Madison, „Anora”

Best Leading Actor (Cel mai bun actor în rol principal)

Adrian Brody, „The Brutalist”

Best Supporting Actress (Cea mai bună actriță în rol secundar)

Zoe Saldaña, „Emilia Pérez”

Best Supporting Actor (Cel mai bun actor în rol secundar)

Kieran Culkin, „A Real Pain”

Best Director (Cel mai bun regizor)

Sean Baker, „Anora”

Best Original Song (Cel mai bun cântec)

„El Mal,” „Emilia Pérez” (Clement Ducol, Camille & Jacques Audiard)

Best Animated Feature Film (Cel mai bun film de animație)

„Flow”

Best International Feature Film (Cel mai bun film străin)

„I’m Still Here,” Walter Salles (Brazilia)

Best Original Screenplay (Cel mai bun scenariu original)

„Anora,” Sean Baker

Best Adapted Screenplay (Cel mai bun scenariu adaptat)

„Conclave,” Peter Straughan

Best Cinematography (Cea mai bună imagine)

„The Brutalist,” Lol Crawley

Best Film Editing (Cel mai bun montaj)

„Anora,” Sean Baker

Production Design (Cea mai bună scenografie)

„Wicked,” Nathan Crowley, Lee Sandales

Best Makeup & Hairstyling (Cel mai bun machiaj și coafură)

„The Substance”

Best Documentary Short Subject (Cel mai bun documentar – scurtmetraj)

„The Only Girl in the Orchestra”

Best Documentary Feature (Cel mai bun documentar – lungmetraj)

„No Other Land,” Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham & Rachel Szor

Best Live Action Short Film (Cel mai bun scurtmetraj – acțiune)

„I’m Not a Robot”

Best Animated Short Film (Cel mai bun scurtmetraj animat)

„In the Shadow of the Cypress”

Best Original Score (Cea mai bună coloană sonoră)

„The Brutalist,” Daniel Blumberg

Best Sound (Cel mai bun sunet)

„Dune: Part Two”

Best Visual Effects (Cele mai bune efecte vizuale)

„Dune: Part Two”

Best Costume Design (Cele mai bune costume)

„Wicked,” Paul Tazewell

