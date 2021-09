Carmen Grebenișan face declarații inedite despre cununia cu Alex Militaru

Cununia lui Carmen Grebenișan cu Alex Militaru, alături de care aceasta formează un cuplu de mai bine de un an, a avut loc sâmbătă, pe 28 august 2021. Cei doi le-au propus invitaților un dress code inedit, mai exact military.

Acum, la câteva zile de când a avut loc cununia lui Carmen Grebenișan, ea a făcut o serie de dezvăluiri despre acest eveniment pentru Antena Stars. „A fost mult mai frumos decât îmi imaginam! M-am întors cu spatele și le-am spus că dacă mă fac să plâng o să stau cu ochelarii de soare și seara. Lumea nu și-a dat seama dacă a fost cununia sau doar nunta pentru că noi am făcut o combinație între nuntă și cununie, doar că nu a fost nimic religios”, a declarat Carmen Grebenișan la Antena Stars.

În ciuda faptului că evenimentul a ieșit așa cum și-a dorit, Carmen Grebenișan recunoaște că nu a resimțit farmecul acelui moment, dat fiind că s-a preocupat ca toate detaliile să fie puse la punct. „În ultimele zile am fost destul de ocupată cu organizarea și n-am reușit să resimt farmecul momentului. Am resimțit asta doar în momentul în care ne-am îndreptat spre primărie și am spus: „mamă nu-mi vine să cred că facem treaba asta!” Mi se părea că eu încă sunt puștoaica aia de 20 de ani, deși acum fac 30, mă gândeam că ajung în punctul acesta, mă mărit!”, a adăugat Carmen Grebenișan pentru sursa citată anterior.

Nașii cuplului sunt Alina Ceușan și soțul ei, hairstilistul Raul Tișa. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan sunt prietene de mulți ani, iar cele două au participat împreună în cadrul show-ului Asia Express.

Carmen Grebenișan a purtat la starea civilă o rochie albă, asimetrică și decorată cu puf. La petrecerea ce a urmat după cununia lui Carmen Grebenișan cu Alex Militaru, însă, atât creatoarea de conținut online, cât și prietenele ei și invitații lor au purtat ținute care aminteau măcar vag de temă, fie prin culoarea kaki (care s-a regăsit și în elementele de decor), fie prin epoleți, băști sau alte accesorii influențate de uniformele militare.

Carmen Grebenișan a fost cerută în căsătorie în luna august a anului trecut. Vedeta a împărtășit la vremea respectivă momentul care a avut loc în Cluj cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare.

În mai 2020, Carmen Grebenișan a dezvăluit mai multe detalii despre partenerul ei și despre cum a început relația lor. „E foarte frumos și lucrurile au avansat într-un ritm destul de alert. Nici dacă mi-aș fi propus nu m-aș fi gândit la asta. Noi ne-am cunoscut în timp ce eu eram cu fostul meu prieten. Nu a fost dragoste la prima vedere. Am fost amici timp de trei ani. Am fost compatibili la nivel amical. Ne-am înțeles foarte bine și ne-am apropiat după. Am empatizat și s-au întâmplat alte lucruri”, potrivit Libertatea, care citează Spynews.

Foto: Instagram

