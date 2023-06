Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre relația cu Alex Militaru, după ce s-a întors de la Survivor România: „Nu cred că ne așteptam”

Carmen Grebenișan a fost printre finaliștii de la Survivor România , unde s-a luptat din greu pentru premiul cel mare. Din păcate, creatoarea de conținut nu a fost câștigătoarea acestui sezon, însă s-a întors acasă cu o expriență de neuitat. La două săptămâni de la revenirea în România, Carmen a vorbit deschis despre parcursul ei în cadrul competiției, dar și despre gândurile care o încercau în timp ce se afla în jungla din Dominicană.

Vedeta a făcut o dezvăluire neașteptată privind căsătoria cu Alex Militaru, după ce a petrecut mai bine de 5 luni departe de el. Fosta participantă a show-ului de la Pro TV a detaliat ce se întâmplă în relația lor după ce s-a întors acasă. Carmen Grebenișan a declarat că nu se aștepta nici ea, dar nici soțul ei, să vadă o schimbare majoră în relația lor după Survivor România.

Carmen Grebenișan a mărturisit că a fost cuprinsă de multe gânduri sumbre în timpul celor 5 luni pe care le-a petrecut la Survivor România. Vedeta trăia cu impresia că partenerul ei de viață, Alex Militaru, nu mai are sentimente pentru ea și că s-a orientat către altcineva. Astfel, ea nu a negat în niciun fel posibilitatea ca soțul ei să se poată îndrăgosti de o altă femeie.

„Am avut gândul ăsta, deși eu am încredere în el și el are încredere în mine. E foarte ciudat. La un moment dat, după ce trec mai multe luni, mai ales dacă nu câștigi șansa de a comunica ajungi să îți faci tot felul de scenarii. Ajungi să lucreze minte. Te autosabotezi, ăsta e termenul. Era conștientă de ce fac, dar parcă nu puteam să mă opresc din a mă gândi la aceste lucruri. Gândul meu era că a trecut ceva timp, că fără să își dea seama Alex s-a apropiat de alte persoane. Mă gândeam deja că își reface viața, însă totodată mă încurajam și ziceam că o să fiu ok, că eu îmi asum că am plecat. Stai departe de om de câteva luni, era posibil orice', a povestit Carmen Grebenișan în podcast-ul Acasă la Măruță , de pe Youtube.

Deși nu a reușit să câștige Survivor România, Carmen Grebenișan, membră a echipei Faimoșilor, se declară totuși mulțumită de participarea sa în această competiție. Aprecierea sa se datorează și faptului că a reușit să suporte condițiile severe din jungla din Republica Dominicană.

„Știu că va părea ciudat acest răspuns, dar simt că am câștigat locul 1. Mă simt cea mai câștigată doar pentru faptul că am ajuns în finală, iar eu consider că toți trei care am ajuns în această poziție suntem la fel de câștigați. Consider că a câștigat exact cine era nevoie să câștige, și cu cine a empatizat lumea cel mai mult. Adevărul este că pentru mine, titlul de Survivor reprezenta doar un bonus, o extensie, la tot ceea ce am lucrat în aceste cinci luni', a declarat Carmen Grebenișan în cadrul unui interviu pentru tvmania.ro.