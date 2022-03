Cântărețul Tom Parker a murit la vârsta de 33 de ani

Cântărețul Tom Parker, care a făcut parte din formația The Wanted și a devenit cunoscut cu hitul Glad You Came (2012), a murit miercuri, 30 martie 2022, la vârsta de 33 de ani. Artistul a fost diagnosticat în octombrie 2020 cu cancer cerebral în fază terminală.

Anunțul că Tom Parker a murit a fost făcut de către soția lui, Kelsey.

„Cu cea mai mare durere în inimi confirmăm că Tom a murit liniștit, mai devreme, cu toată familia alături de el. Inimile noastre sunt frânte, Tom a fost centrul lumii noastre și nu ne putem imagina viața fără zâmbetul său molipsitor și prezența sa energică. Suntem cu adevărat recunoscători pentru toată dragostea și sprijinul și cerem să ne unim cu toții pentru a ne asigura că lumina lui Tom continuă să strălucească pentru copiii săi frumoși. Mulțumesc tuturor celor care l-au sprijinit de-a lungul timpului, a luptat până la capăt. Sunt pentru totdeauna mândră de tine”, a scris Kelsey pe contul său de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Kelsey 💋 Parker (@being_kelsey)



Tom și Kelsey s-au căsătorit în 2018 și era tatăl a doi copii: Aurelia, în vârstă de doi ani și Bodhi, de un an.

Cei patru membri ai formației The Wanted și-au exprimat la rândul lor regretul, postând un mesaj emoționant pe contul oficial de Instagram al trupei.

„Max, Jay, Siva, Nathan și întreaga familie Wanted sunt devastați de pierderea tragică și timpurie a colegului nostru Tom Parker, care a murit liniștit astăzi, la ora prânzului, înconjurat de familia sa și de colegii de trupă. Tom a fost un soț minunat pentru Kelsey și un tată grozav pentru Aurelia și Bodhi. A fost fratele nostru. Cuvintele nu pot exprima pierderea și tristețea pe care le simțim. Va fi pentru totdeauna în inimile noastre.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de The Wanted (@thewantedmusic)



Tom Parker a început să manifeste primele simptome în iulie 2020, când a suferit un atac în casa familiei sale din Southeast London. Pentru că nu se simțea bine nici la o săptămână după externare, a revenit pentru un RMN. Șase săptămâni mai târziu a suferit un nou atac, și mai grav.

Rezultatul RMN-ului și al analizelor au arătat tragicul diagnostic. „A fost oribil. M-au sunat și mi-au spus la telefon: „E o tumoare și e cel mai rău scenariu.” A fost ca și cum totul s-a oprit. Bineînțeles că e rău atunci când ți se spune că ai o tumoare, dar să afli că e cel mai rău tip e o informație greu de digerat. Singurul lucru la care mă gândeam era: „Ce se va întâmpla acum și unde este viața noastră?”, spunea Tom Parker la momentul respectiv.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro