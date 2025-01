Când are loc premiera Survivor România 2025. Anunțul OFICIAL făcut de PRO TV

Cel mai intens reality show din România, Survivor România, revine la PRO TV cu un sezon nou, mai autentic și mai captivant ca niciodată! Începând din 3 februarie, telespectatorii vor descoperi o competiție dură, unde 20 de concurenți vor fi puși față în față cu cele mai grele provocări din viața lor. Luni, de la ora 20:30, marți și miercuri, de la ora 21:30, Daniel Pavel va da startul celui mai așteptat show de supraviețuire.

Tema sezonului, „întoarcerea la origini”, redefinește conceptul de supraviețuire. Este vorba despre autenticitate, emoții reale și momente care surprind esența pură a umanității. În acest sezon, concurenții nu doar că vor lupta pentru supraviețuire, dar își vor explora limitele fizice și emoționale, dezvăluind caractere puternice și povești impresionante.

Acești 20 de concurenți curajoși vor crea o adevărată comunitate pe insulă, bazată pe încredere, strategii, alianțe și rivalități. Vor învăța să colaboreze pentru a face față provocărilor extreme, dar și să supraviețuiască într-un mediu ostil. Provocările vor fi monumentale și vor testa nu doar puterea fizică, ci și tăria de caracter a fiecăruia. Însă insula însăși va deveni cel mai mare adversar, plină de răsturnări de situație și momente care pot schimba cursul jocului într-o clipă.

„Un nou sezon Survivor România e pregătit să ridice ancora vasului care navigă sub pavilionul Voinței de Fier ‘The Iron Will’. La bord, concurenții sunt gata de voiajul vieții lor. Aleși ca echipaj croit pe măsura celei mai puternice legende de televiziune vă invitā să le fiți alături, pasionați şi inspirați de luptele şi evoluțiile lor, ca întotdeauna. Survivor revine la esența rădăcinilor care l-au consacrat în inima ta, națiune de inimi Survivor, aşa cā te aşteptăm la bord”, a dezvăluit Daniel Pavel.

Reamintim cei 20 de concurenți care nu doar că vor lupta pentru titlul de Survivor, ci vor trece printr-o călătorie personală care le va schimba viețile: Adi Coșeru, Adina Gache, Alex Furman, Alexia Preda, Bitză, Cristian Marinescu, Darius Măcinic, Diana Ursu, Diandra Moga, Dorian Afro, Ema Kovacs, Francesca Chebuțiu, Ina Shan, Larisa Popa, Mario Longa, Roxana Chiperi, Sebastian Coțofană, Silvia Gherasim, Uwe dai Măcinic si Vasile Petrovschi.

Pregătiți-vă pentru un sezon cu momente explozive, provocări nemaiîntâlnite și răsturnări de situație care vor face din Survivor România un show de neratat, luni, 3 februarie, de la ora 20:30, marți și miercuri, de la ora 21:30, pe VOYO si la PRO TV!

Într-un interviu acordat recent, Daniel Pavel a vorbit despre surprizele pe care noul sezon Survivor le-a pregătit atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă.

„Caractere și personalități multi-fațetate, arhetipuri umane care le vor aminti fanilor de personaje din Hall of Fame-ul Survivor România, dar și tipologii complet noi, proaspete, gata să intre în cursa vieții lor, cu toate armele și bagajele, știute și neștiute. Există deja, într-adevăr, premisele unor alianțe și strategii de joc, capacitatea de a îndura fără multă vorbă, în cazul unora, sau extrem de extrovert, în cazul altora. Cu alte cuvinte, semne super bune anul are”, a povestit Daniel Pavel pentru VIVA! .

Prezentatorul are numai cuvinte de laudă de spus la adresa concurenților din acest sezon Survivor.

Castingul este admirabil făcut și din acest punct de vedere. Pigmentat, ici-colo, în punctele esențiale, cu oameni care și-au câștigat deja o formă de notorietate mediatică. Am dat din cap, pe hip-hop, pe muzica unor artiști cum este Bitză (râde), ca noi toți, am observat evoluțiile în diverse reality-show-uri ale altora – spre exemplu, pe Marinescu în calitate de fan înfocat al Survivor România, dar de cunoscut personal am fost invitatul lui Sebastian Coțofană, în epoca sa de la PRO FM. Ceea ce simt să fac ca precizare extrem de importantă pentru acest sezon este cea conform căreia, mai mult decât oricând, Survivor România, cel mai real reality-show din perspectiva anduranței la adversitățile junglei, geografice și sociale, nu este un concurs de popularitate, ci unul de personalitate. Aceasta, corelat și cu faptul că este un show extrem de iubit, face ca cei care acceptă această provocare life-changing să devină foarte cunoscuți ulterior participării. Ca observație personală, din acel punct depinde doar de ei să-și consolideze capitalul de imagine la care trudesc atât de mult, a mai spus el pentru sursa citată.