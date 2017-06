Calvin Harris vorbeste, in sfarsit, despre despartirea de Taylor Swift

Despartirile sunt grele, dar sunt cu atat mai dificile cu cat cei doi se afla in atentia publicului. Calvin Harris si Taylor Swift au format un cuplu frumos, dar relatia lor nu a durat mult si cei doi s-au despartit. Intr-un interviu recent pentru publicatia GQ, Calvin Harris a vorbit pentru prima data despre despartirea sa de Taylor.

Calvin Harris a recunoscut ca felul in care a reactionat pe retelele sociale dupa despartire, adica faptul ca a scris pe Twitter acel mesaj directionat catre Taylor in care ii spunea ca daca este fericita in noua sa relatie, ar trebui sa se concentreze pe asta si sa nu il atace pe el, a fost gresit.

„A fost un instinct gresit complet”, a marturisit DJ-ul, scuzandu-se spunand ca incerca sa isi apere meseria si munca, asta pentru ca Taylor Swift dezvaluise ca contribuise destul de mult la un hit atunci popular al artistului.

Foto: Hepta