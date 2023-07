Cabral Ibacka, vizită emoționantă la fiica sa, Inoke, alături de Namiko și Tiago: „Stăm împreună”

Cabral Ibacka și-a luat cei doi copii din căsătoria cu Andreea Ibacka, Namiko și Tiago, și a mers într-o vizită la Inoke, fiica lui mai mare din căsătoria cu Luana Mitran. Prezentatorul de la PRO TV a fost copleșit de emoție și a plâns când i-a văzut pe cei trei copii reunindu-se.

Inoke, fiica cea mare a lui Cabral, locuiește în Olanda de ceva timp, unde are un loc de muncă stabil. Prezentatorul de la PRO TV a dorit ca toți copiii săi să petreacă timp împreună, așa că a achiziționat bilete de avion către Olanda și a plănuit o vizită încărcată de emoții.

Pe una dintre platformele de socializare, Cabral a împărtășit detalii despre reuniunea de familie și emoțiile frumoase pe care le trăiește. Prezentatorul TV a dezvăluit că bucuria pe care o simte atunci când îi vede pe Inoke, Namiko și Tiago împreună este una de nedescris, lacrimile făcându-și imediat apariția.

Cabral Ibacka a povestit că a primit un mesaj de la fiica sa, Inoke, prin care îi comunica faptul că nu mai are nevoie de sprijin financiar din partea lui. Prezentatorul de la PRO TV a realizat că fiica sa a crescut și că acum se descurcă pe cont propriu. Pe una dintre platformele de socializare, vedeta a împărtășit cum s-a simțit după această lecție primită de la fiica sa. Cabral subliniază că nu este vorba doar despre bani, ci și despre realizările remarcabile ale lui Inoke, de care este foarte mândru.

„Termin filmarea și iau telefonul. Văd că m-a sunat Inoke. Zic s-o sun înapoi, dar să arunc înainte un ochi pe mesaje. Văd că mi-a și scris. Deschid WhatsApp-ul. Și, deși mesajul are legătură cu banii… de fapt, n-are nicio legătură cu banii. Are legătură cu puiul care – după ce a părăsit cuibul – începe să-și facă un rost în viață. Puiul care se desprinde și își alege o direcție, un drum, începe să construiască propria poveste… o poveste în care tu ești doar o etapă premergătoare. Mesajul, că de la asta pornisem, era simplu: – Hei, acum m-am uitat în cont și-am văzut că mi-ai pus bani în continuare. Nu mai pune, doar am un loc de muncă, am salariu, stai liniștit… Păi cum să stau liniștit? Când tu te-ai făcut om mare… asta ce mă face pe mine? Ce vorbești, nene… un vârtej de sentimente și trăiri într-o singură secundă. Nu înțelegi ce înseamnă să fii părinte decât după ce ajungi părinte. Și-apoi n-are cum să-ți mai treacă…”, a povestit Cabral Ibacka pe Facebook.