Brandon Blackstock, fostul soț al lui Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani. Ce anunțase artista cu doar o zi înainte

Fostul soț al lui Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, a murit după trei ani de luptă cu cancerul.

  de  Andreea Ilie
Brandon Blackstock, fostul soț al lui Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani. Ce anunțase artista cu doar o zi înainte

Fostul soț al lui Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, a murit după o luptă cu cancerul. Avea 48 de ani.

„Cu mare tristețe împărtășim vestea că Brandon Blackstock a încetat din viață,” a declarat un purtător de cuvânt al familiei pentru Page Six, joi. „Brandon a luptat cu mult curaj împotriva cancerului mai bine de trei ani. A murit în pace, înconjurat de familie. Vă mulțumim pentru gândurile și rugăciunile voastre și rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea familiei în această perioadă extrem de dificilă.”

O sursă a confirmat, de asemenea, că Blackstock fusese recent internat într-un centru de îngrijiri paliative. Potrivit TMZ, el lupta în privat cu melanomul, o formă gravă de cancer de piele, și a murit joi dimineață.

Vestea sfâșietoare vine la mai puțin de 24 de ore după ce Clarkson a anunțat pe rețelele sociale că își anulează brusc rezidența din Las Vegas, din cauza faptului că fostul ei soț era „bolnav”.

„Deși, în mod normal, îmi păstrez viața personală privată, în ultimul an, tatăl copiilor mei a fost bolnav, iar în acest moment trebuie să fiu complet prezentă pentru ei,” a scris ea miercuri pe Instagram. „Îmi pare sincer rău față de toți cei care au cumpărat bilete la spectacole și apreciez profund înțelegerea, bunătatea și răbdarea voastră.”

Clarkson, în vârstă de 43 de ani, și Blackstock — care și-au finalizat divorțul în 2022 după ani de lupte aprinse în instanță — aveau împreună doi copii: River, de 11 ani, și Remington, de 9 ani.

În urma divorțului, fosta câștigătoare a emisiunii „American Idol” a obținut custodia principală a copiilor, însă a fost obligată să îi plătească fostului soț, manager muzical, 115.000 de dolari pe lună drept pensie de întreținere până în ianuarie 2024.

În ciuda diferențelor dintre ei, Page Six a aflat în exclusivitate, joi, că Clarkson a avut grijă de Blackstock în timpul problemelor sale de sănătate.

Artista a luat brusc o pauză de la emisiunea „The Kelly Clarkson Show” de la NBC în lunile februarie și martie pentru a avea grijă de fostul ei soț, care a fost și fiul vitreg al Rebei McEntire.

„A fost epuizant și extrem de trist,” a declarat o sursă pentru noi. „Kelly a muncit enorm, în timp ce avea grijă și de Brandon. În ciuda divorțului dificil, el a fost totuși bărbatul pe care l-a iubit și este în continuare tatăl copiilor ei.”

Lupta lui Blackstock cu cancerul nu a fost cunoscută publicului până la anunțul morții sale de joi.

Din cauza faptului că problemele lui Brandon au fost ținute departe de ochii publicului, presupusa „inconstanță” a lui Clarkson ar fi stârnit confuzie în rândul echipei din culisele emisiunii sale.

„Este complet implicată în talk-show, apoi nu mai e, apoi revine. Cântă în Vegas, apoi anulează. Ba e vocea ei, ba sunt probleme personale,” a declarat o sursă pentru Daily Mail în luna iulie.

La acel moment, artista cunoscută pentru piesa „Stronger” își anulase spectacolele din weekendul de deschidere al rezidenței sale din Las Vegas.

„Pregătirile și repetițiile mi-au solicitat vocea peste măsură. Vreau ca spectacolele să fie perfecte pentru voi și trebuie să mă protejez ca să nu îmi provoc daune serioase, așa că voi lua o pauză weekendul acesta și săptămâna viitoare pentru a mă odihni, ca să putem oferi ceea ce meritați.”, declara ea atunci pe Instagram.

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum'

Foto: Instagram

