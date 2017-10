Brad Pitt ar avea o noua iubita, cu 32 de ani mai tanara ca el

Desi nu este o stire confirmata sau sustinuta de fotografii realizate de paparazi, se pare ca Brad Pitt, in varsta de 53 de ani, a facut o noua cucerire.

Noua iubita a actorului ar fi Ella Purnell, o actrita britanica in varsta de 21 de ani, pe care ai vazut-o in filme precum “Never Let Me Go” sau “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children”.

A post shared by Ella Purnell (@ella_purnell) on Feb 15, 2017 at 3:26am PST

Potrivit In Touch Weekly, Brad Pitt este foarte indragostit de tanara Ella si a facut tot posibilul ca aceasta sa fie distribuita in seria “Bittersweet” pe care el o va produce. Aceeasi sursa a precizat ca si Ella Purnell este fascinata de atentia pe care Pitt i-o acorda si le-a marturisit prietenilor ca mereu a avut o pasiune pentru el.

A post shared by Ella Purnell (@ella_purnell) on Jun 29, 2017 at 4:24am PDT

“El realizeaza ca aceasta mare diferenta de varsta va atrage numeroase comentarii negative si ca toata lumea va crede ca este vorba de o criza de varsta mijlocie. Insa este foarte atras de firea ei vesela si calitatile de actrita”, a precizat sursa.

A post shared by Ella Purnell (@ella_purnell) on Mar 22, 2017 at 4:41am PDT

Aceste declaratii au fost insa clasificate ca fiind false de catre o sursa apropiata actritei, care a precizat pentru Daily online ca este o poveste fabricata si cei doi nu sunt impreuna.

Nu stim daca zvonurile se vor dovedi sau nu adevarate, insa trebuie precizat ca cei doi au ceva in comun, sau mai exact, pe cineva: Angelina Jolie.

Ella Purnell a jucat alaturi de Jolie in pelicula “Maleficent”, in care a interpretat o versiune mai tanara a personajului principal, jucat de Angelina.

