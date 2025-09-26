Bogdan Albulescu, dezvăluiri sincere despre relația cu colega sa de platou, Andreea Vasile: „A apărut ca un pas firesc”

Actorul Bogdan Albulescu a vorbit recent despre experiența sa alături de Andreea Vasile, partenera sa din serialul de succes Iubire cu parfum de lavandă de la Antena 1, despre chimia dintre ei pe platourile de filmare, despre familiile lor și despre provocările din cadrul proiectului.

Bogdan Albulescu, despre relația cu Andreea Vasile

În cadrul serialului, cei doi interpretează cuplul Amalia și Dinu Păun, respectiv învățătoarea și patronul barului și magazinului din satul Podișor. Chimia lor pe ecran i-a făcut pe telespectatori să îi admire și să se atașeze de personajele lor, iar colaborarea lor a fost extinsă și în afara platourilor, ajungând să petreacă timp împreună și în vacanțe. În viața reală, Bogdan Albulescu este tatăl unui băiețel de 5 ani, iar soția sa, Olivia, este critic de teatru și preferă să stea departe de reflectoare.

Bogdan Albulescu povestește despre evoluția personajului său și despre dinamica dintre el și Andreea Vasile:

„Dinu și Amalia au o istorie care se întinde înapoi în timp până în liceu. Nu le-a fost întotdeauna ușor și putem să ne închipuim că nici Dora, mama soacră, și nici Adrian, cumnatul, nu le-au făcut drumul neted. Dar filosofia lor de viață, Fă rai din ce ai, i-a purtat mai departe. În felul acesta au crescut împreună, astfel că nici ei nu mai știu unde începe unul și se termină celălalt. În noul sezon descoperim un nou membru al familiei, iar o familie extinsă înseamnă noi provocări. Apoi, în restul timpului, viața își urmează cursul: probleme cu bufetul, probleme cu Zamfir și bineînțeles, pentru că Podișorul este o comunitate mică și foarte strâns legată, tot ce se întâmplă cu un personaj le afectează direct pe celelalte, așadar, există situații dificile în general.”, a spus el într-un interviu pentru TVmania.

Despre relația profesională și sincronizarea cu Andreea Vasile, Bogdan Albulescu spune că aceasta este excepțională, având o chimie foarte bună pe platou:

„10 evident, chiar 10 plus. Ne înțelegem dintr-o privire, avem încredere unul în celălalt, avem răbdare unul cu celălalt, când unul conduce celălalt se lasă condus și invers. Simt că încrederea și sincronizarea se răsfrâng și dincolo de noi, în relația pe care o avem cu echipa de filmare și chiar și dincolo de ecran, cu spectatorii.”

Când vine vorba despre scenele preferate și provocările întâmpinate pe platou, Bogdan Albulescu recunoaște că fiecare secvență aduce ceva de descoperit:

„Nu aș putea să aleg scena care mi-a plăcut cel mai mult. Încercăm să găsim bucurie în tot ce filmăm! Profesional vorbind, există ceva de descoperit în toate secvențele: cum încep, unde e transformarea, cum reacționează partenerul la ce spun și fac eu, cum vreau să termin și ce vreau să se vadă la final. Suntem amândoi îndrăgostiți de meseria noastră și tot procesul acesta ne împlinește. Scenele de dragoste mi s-au părut totdeauna dificile de filmat. Din diferite considerente: că timpul e scurt și trebuie să livrezi repede, că s-au mai făcut și altă dată și acum trebuie să construiești ceva diferit și chiar pentru faptul că te expui în modul cel mai direct într-un moment pe care altfel îl denumim intim. Sunt pentru prima dată complet confortabil să fac asta alături de Andreea și mă bucur enorm de întâlnirea noastră în proiectul acesta.”

Tot Bogdan povestește și despre apropierea familiilor lor în viața de zi cu zi, care a devenit mai strânsă datorită proiectului. Ba mai mult, soția lui, Olivia, se înțelege de minune cu Andreea Vasile.

„Familiile noastre erau deja apropiate de ceva vreme, dar proiectul acesta a fost un prilej de a ne întâlni mai des. Ideea de a ne petrece vacanța împreună a apărut ca un pas firesc. Soția mea adevărată, Olivia, o strigă pe Andreea ‘Soția soțului meu’. (râde)”

Foto: Arhiva ELLE

