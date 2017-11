Blake Lively, de nerecunoscut pe strazile din Dublin

Pe Blake Lively o admiram pentru rolurile ei, insa si pentru aparitiile stylish. Cu toate acestea, actrita a fost vazuta in Dublin avand un look…diferit.

Desi de obicei are tinute perfecte, Blake Lively, in varsta de 30 de ani, a fost vazuta in weekend intr-o pereche de pantaloni largi sport, o jacheta si pantofi sport. Acesta avea parul scurt si cearcane vizibile.

Nu iti face griji insa, Blake nu s-a schimbat pentru totdeauna. Acest look este doar pentru filmul „The Rhythm Section”.

Blake Lively joaca rolul lui Stephanie Patrick, o femeie care doreste sa se razbune pe cei care au planuit un accident de avion care i-a ucis familia. Dupa ce descopera ca prabusirea avionului nu a fost un accident, aceasta preia identitatea unui asasin pentru a-i descoperi pe cei vinovati.

Pentru acest rol, Blake poarta si o peruca blonda scurta. Evident, aparitia actritei a starnit o multime de comentarii, insa sotul ei a avut cea mai buna reactie.

Probabil stii deja ca Ryan Reynolds este destul de amuzant, asadar postarea sa de pe Instagram nu ar fi putut sa fie altfel. Acesta a postat imaginea care a circulat pe internet, adaugand descrierea #nofilter.

#nofilter A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on Nov 6, 2017 at 2:27pm PST

