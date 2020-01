Blake Lively a dezvăluit cum s-a accidentat în timpul filmărilor

Blake Lively a apărut în emisiunea The Tonight Show și a făcut mai multe dezvăluiri despre noul ei film, The Rhythm Section, povestind cum s-a accidentat.

Actrița a vorbit despre accidentul pe care l-a suferit în timpul filmărilor, modul în care s-a întâmplat acest lucru fiind unul amuzant. Aceasta a dezvăluit că s-a accident atunci când l-a lovit în cot pe colegul ei, Jude Law. „Cu siguranță nu vrei să lovești cotul cuiva. I-am dat un pumn în cot și mâna mea a devenit confetti.”

Deși Blake își poate folosi mâna normal după două operații, aceasta a glumit spunând că „Mi-am dat mâna dreaptă pentru acest film!”

Actrița a glumit și pe seama soțului ei, Ryan Reynolds, care a însoțit-o pe platourile de filmare când trebuia să facă terapie pentru mână cu un terapeut foarte atrăgător.

„Arată de parcă Zac Efron și Fabio ar fi avut un copil cu păpușa Ken. Este italian, un terapeut frumos pentru mâna mea.” Blake Lively a spus că numele acestuia este Pierre Luigi și a glumit spunând că atunci când Ryan dormea în rulota ei, ea a încercat să îl trezească pentru a-i face cunoștință cu terapeutul său.

„Era ciudat, de parcă se întâmpla ceva, deși nu era cazul”, a spus aceasta, adăugând că atunci când Reynolds a început să se agite, Pierre Luigi a făcut câteva sunete sugestive. „Mă gândeam, ‘Este doar mâna mea'”

Actrița a vorbit și despre comentariile făcute de cei care o urmăresc despre machiajul ei, când aceasta o postat o imagine cu personajul său.

Blake a postat o imagine în care are două look-uri, ea explicând însă în emisiune că avea machiaj în ambele fotografii. „Ea (cea care s-a ocupat de machiaj) a creat acest look foarte dur la început și cumva așa arătam după ce curățam totul. Dar, când am postat imaginea, oamenii au spus ‘Wow, Blake aproape că nu ne dezvăluie cum arată înainte și după machiaj'”.

Actrița a explicat că a vrut să le răspundă fanilor, însă nu a știut exact cum să procedeze având în vedere că în ambele fotografii ea este machiată.

„Există două părți. Oamenii cred că așa arăt fără machiaj, însă asta mi se pare ofensator pentru că i-a luat o oră să mă facă să arăt așa”, a spus Blake, referindu-se la al doilea look în care pare obosită. „Și acesta durează tot o oră, pentru a mă face să arăt atât de bine. Așadar oscilam între vanitatea mea, dorința de a spune ‘eu nu arăt de fapt așa!’ și dorința de a fi feministă și de a spune ‘De ce ne așteptăm ca femeile să se trezească și să arate așa? Nu este realist că te trezești așa’, dar în același timp aș vrea ca oamenii să creadă că mă trezesc așa frumoasă.”

Astfel, Blake a încercat să explice că nu este normal ca oamenii să se aștepte să arate într-un anumit fel fără machiaj, existând întotdeauna o presiune uriașă asupra vedetelor și femeilor în privința aspectului lor fizic.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

