Beyonce și fiica ei, Blue Ivy, au impresionat în ținute asortate la premiera filmului The Lion King

Beyonce și fiica ei, Blue Ivy, au participat la premiera din Hollywood a peliculei The Lion King și s-au aflat, așa cum era de așteptat, în atenția tuturor.

Celebra cântăreață și-a împrumutat vocea personajului Nala din filmul live-action realizat de Disney și interpretează și câteva piese de pe coloana soloră a peliculei.

La evenimentul organizat la The Dolby Theatre din Hollywood, Beyonce a purtat o ținută Alexander McQueen realizată din numeroase cristale, pe care a accesorizat-o cu sandale, bijuterii și clutch, toate împodobite cu cristale în aceeași nuanță de argintiu. Machiajul purtat de ea a fost pe măsura ținutei, cântăreața alegând un make-up smokey eye, dar și nuanță nude pe buze.

Blue Ivy, fiica de 7 ani a cântăreței, a purtat o ținută similară cu a mamei ei, mizând pe efectul strălucitor al cristalelor care îi împodobeau outfit-ul.

În timpul evenimentului, reporterii de la ET au stat de vorbă cu Michelle Williams, fosta colegă a lui Beyonce din trupa Destiny’s Child, care și-a lăudat prietena pentru faptul că face parte din distribuția unuia dintre cele mai așteptate filme ale anului. „Acum este momentul pentru voci diferite, experiențe diferite și este exact ceea ce aduce ea acestui film. Sunt încântată că fiicele ei vor avea această moștenire”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram

Beyonce is also set to drop her new single, „Spirit,” which is featured on The Lion King’s soundtrack.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro