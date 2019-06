Beyoncé și Jay-Z sunt protagoniștii unui filmuleț amuzant, care a ajuns viral pe Internet

În timpul meciului de baschet de seara trecută, Beyoncé și Jay-Z au stat chiar lângă teren, urmărind echipele Golden State Warriors și Toronto Raptors luptându-se pentru victorie. Nicole Curran, al cărei soț deține echipa Warrios, a început să discute cu Jay-Z, iar în momentul în care s-a aplecat peste Beyoncé pentru a-l auzi mai bine, artista a privit-o cu colțul ochiului, într-un fel care a amuzat întregul Internet.

După ce momentul surprins de camerele video a devenit viral, fanii au reacționat scriind mesaje amuzante și distribuind imaginile mai departe. „Plâng. O vrea dispărută din peisaj”, a scris un fan, în timp ce altul chiar a insinuat că aceasta ar fi cea de-a doua Becky With the Good Hair (pseudonimul pe care Beyoncé i l-a atribuit femeii cu care Jay-Z a avut o aventură). Deși majoritatea comentariile sunt, într-adevăr, amuzante, se pare că Nicole ar fi primit chiar amenințări cu moartea, fiind nevoită să-și dezactiveze temporar contul de Instagram.

Just spoke to Nicole Curran, the wife of Warriors owner Joe Lacob, about the incident with Beyoncé last night. She was in tears. Said she had been getting death threats on social media all night this morning she disabled her IG account just to make it stop.

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) 6 iunie 2019