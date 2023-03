Ben Affleck, moment viral pe rețelele de socializare. Ce a pățit actorul într-o parcare din L.A.

Ben Affleck a ajuns viral pe rețelele de socializare printr-un video în care vede cum se străduiește să iasă dintr-o situație dificilă. Luni, actorul în vârstă de 50 de ani a fost văzut în Brentwood, California, în timp ce încerca să își scoată Mercedes-Benz-ul dintre alte două mașini parcate.

În filmuleț, actorul își dă seama de strâmtoarea în care se află și decide inițial să stea lângă mașina sa, fumând o țigară, în timp ce savura din cafeaua sa tipică Dunkin’ în apropiere. În cele din urmă, însă, actorul a încercat să iasă din parcare, lovindu-se în mod repetat de mașina din fața sa în timp ce făcea acest lucru. După mai multe încercări, Affleck a reușit să plece cu mașina după situația care dura deja de 45 de minute.

stop what you’re doing and watch ben affleck attempt to get out of this very tight parking spot.

spoiler alert: he hits the car in front of him a couple times lol pic.twitter.com/ynMzvt0uPE

— Bobby. (@bobfaget__) February 27, 2023