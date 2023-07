Bella Hadid și Marc Kalman s-au despărțit după doi ani de relație. Cei doi s-au cunoscut în 2020, însă și-au oficializat relația un an mai târziu, când Hadid a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu Kalman. Potrivit DailyMail.com, Bella Hadid și Marc Kalman au decis să meargă pe drumuri separate în primăvara acestui an, iar modelul în vârstă de 26 de ani se concentrează acum asupra problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Într-un interviu acordat revistei InStyle, Bella Hadid a recunoscut că obișnuia să își piardă controlul în urma consumului excesiv de alcool. „Am băut destul”, a spus ea.

O altă persoană apropiată a dezvăluit pentru ET că Bella Hadid și Marc Kalman s-au despărțit înainte de vară, iar ea „primește în prezent tratament zilnic pentru boala Lyme.”

În primăvara acestui an, Bella Hadid a povestit într-un clip postat pe TikTok că a avut o infecție nedepistată la un dinte, și că pe parcursul anului în care aceasta a persistat, simptomele bolii Lyme, de care suferă de mulți ani, s-au accentuat. Cu fața congestionată și inflamată, modelul a vorbit despre problemele sale de sănătate.

„A fost o infecție mică sub un dinte, lângă dintele despre care credeam că are probleme (și care e bine), căruia i-am făcut o obturație de canal anul trecut. Infecția a continuat să se întindă, astfel încât am ajuns să am o infecție la întregul maxilar. Am simțit timp de luni de zile că trebuie să scot acest dinte pentru a vindeca restul, și că, dacă nu o voi face, mă va da gata el pe mine! Vă rog să vă ascultați corpurile, prieteni!!! Infecția a agravat boala Lyme, ceea ce înseamnă că apoi Lyme-ul a atacat locurile care deja sufereau, dintele, falca, creierul, coloana, oasele, întreg sistemul nervos.”