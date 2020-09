Armie Hammer și Rumer Willis formează un cuplu? Cum au fost surprinși cei doi

Armie Hammer și Rumer Willis formează noul cuplu de la Hollywood? După ce în luna iulie Armie Hammer a anunțat public că divorțează de soția sa, Elizabeth Chambers, el a fost fotografiat recent alături de fiica lui Demi Moore, Rumer Willis.

În fotografiile realizate de paparazzi, Armie Hammer și Rumer Willis se plimbă în Los Angeles. Cei doi par extrem de apropiați, iar gesturile lor i-au făcut pe mulți să speculeze faptul că ar forma un cuplu.

Însă, potrivit unei surse, actorul din Call Me By Your Name și Rumer Willis nu sunt împreună. „El nu se întâlnește cu nimeni și nici nu e într-o relație cu cineva. El și fosta lui soție au fost împreună foarte mult timp, așa că nu este interesat de o relație acum”, a declarat sursa.

Pe data de 10 iulie, Armie Hammer și soția lui, Elizabeth Chambers, au anunțat printr-o declarație comună că divorțează. Anunțul lor a venit după ce în luna mai au aniversat 10 ani de căsătorie. „Timp de 13 ani am fost cei mai buni prieteni, suflete pereche, parteneri și apoi părinți. A fost o călătorie incredibilă, dar împreună am decis să dăm pagina și să punem capăt căsniciei. Intrăm într-un nou capitol, iar copiii noștri și relația noastră în calitate de părinți și prieteni dragi vor rămâne prioritatea noastră. Înțelegem că această veste ne aduce în dezbaterea publicului, dar în interesul copiilor și familiei noastre, vă cerem să ne respectați viața privată în această perioadă grea”, au declarat cei doi.

Actorul Armie Hammer și Elizabeth Chambers s-au căsătorit în mai 2010. Cei doi au împreună doi copii, Harper Grace, în vârstă de 5 ani și Ford Douglas Armand, de 3 ani. Chiar dacă au decis să se despartă, cei doi au rămas în relații bune. „Încă se mai iubesc foarte mult și întotdeauna vor fi o familie apropiată. Știu că prioritatea lor sunt copiii și încearcă să se asigure că nimic nu se va schimba pentru ei”, a declarat o sursă pentru People.

Potrivit documentelor obținute de publicația People, Elizabeth a fost cea care a depus actele de divorț chiar în ziua în care au anunțat public separarea, motivul despărțirii fiind „diferențele ireconciliabile” dintre ea și Armie. Ea a menționat ziua de 6 iulie ca data separării lor. Elizabeth ar fi solicitat custodie fizică unică și custodie comună legală asupra copiilor.

