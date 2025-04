Antonia, fiica Giuliei Anghelescu, a împlinit 13 ani. Artista a publicat imagini adorabile cu adolescenta: „Voi fi mereu în umbra pașilor tăi, să te susțin, să te aplaud”

Antonia, fiica Giuliei Anghelescu, a ajuns la vârsta de 13 ani, iar artista a marcat această zi specială cu un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. În plus, Giulia a publicat mai multe fotografii cu adolescenta, care au fost imediat apreciate de fani, aceștia transmițându-i zeci de urări și mesaje de felicitare. Vedeta și soțul ei, Vlad Huidu, mai au împreună un băiețel.

Giulia și Vlad formează un cuplu de durată în showbizul românesc, fiind căsătoriți din 2012. Împreună au doi copii: Antonia Sabina și Eduard Mikael. Cei doi au câștigat simpatia publicului în urma participării la emisiunea „Asia Express – Drumul Soarelui', unde s-au remarcat prin determinare, empatie și reziliență în fața provocărilor, dar și la Power Couple, competiție în care au ajuns departe.

Cu ocazia zilei sale de naștere, Antonia a fost în centrul atenției. Giulia Anghelescu a postat câteva imagini emoționante cu fiica ei, transmițându-i și un mesaj special, prin care își arată dragostea.

„Azi fata mea face 13 ani… oficial intrăm în era adolescenței cu multă ambiție, independență și replici savuroase. Anto, ești un fel de combinație între Wonder Woman și Hermione — curajoasă, deșteaptă, încăpățânată și cu un plan clar de cucerit lumea. Mă inspiri, mă provoci, dar mă și faci să mă topesc de drag în fiecare zi. Sunt recunoscătoare că m-ai ales să-ți fiu mamă, că mi-ai dat șansa să învăț, să greșesc, să cresc odată cu tine. Voi fi mereu în umbra pașilor tăi, să te susțin, să te aplaud, să te prind dacă e nevoie… și să-ți amintesc cât ești de minunată atunci când tu vei uita. Să nu-ți pierzi niciodată magia, umorul și nebunia aia frumoasă care te face UNICĂ. Te iubesc cu o dragoste care nu cere nimic în schimb”, a fost mesajul postat de Giulia.

Giulia Anghelescu & Vlad Huidu au ajuns foarte departe în emisiunea Power Couple de la Antena 1, lucru care le-a adus numeroși fani și felicitări pe rețelele de socializare pentru parcursul lor în acest show.

Într-un interviu acordat recent, cei doi au făcut dezvăluiri despre participarea la emisiune, vorbind și despre părerea celor doi copii ai lor privind această aventură.

‘Se uită, se uită. Au și favoriți. În afară de noi. Sunt extrem de obiectivi. Adică dacă este o probă la care unul dintre noi nu s-a descurcat foarte bine, sau amândoi, vin și ne spun că am fi putut să facem așa”, a mărturisit artista pentru Libertatea .

Vlad Huidu a povestit că cei mici sunt foarte curioși cu privire la modul în care s-au desfășurat anumite probe.

Cei doi au mărturisit că experiența Power Couple a fost foarte frumoasă, dar, în același timp, foarte obositoare.

„Cu vânătăi m-am întors eu. E ok. Dar nu am avut nevoie de recuperare pentru că ne-am întors cu un tonus foarte bun. Doar că, într-adevăr, de data aceasta, o săptămână după ce ne-am întors, sau cred că două, am stat și ne-am odihnit. Foarte mult”, a mărturisit artista.