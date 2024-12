Andreea Esca și fiul ei, Aris, au prezentat un eveniment împreună. Cum au apărut cei doi pe scenă: „O seară extraordinară”

Andreea Esca și fiul ei, Aris, au prezentat împreună Gala Caritabilă „Diamonds for Life”, care a avut loc la Opera Națională din București. Cei doi au impresionat cu apariția lor pe scenă.

Andreea Esca și fiul ei au avut ocazia de a prezenta o gală importantă. În ciuda faptului că Aris Eram păstrează discreția când vine vorba de aparițiile sale, de această dată, fiind vorba despre un eveniment caritabil, nu a stat prea mult pe gânduri și a acceptat să se afle pe aceeași scenă alături de celebra lui mamă.

La rândul său, Aris Eram a vorbit despre experiența de a prezenta acest eveniment important alături de mama lui.

„Te rog, prezinți cu mine Gala „Diamonds for Life” organizată de @kultho_foreverdiamonds în beneficiul Fundației Renașterea, a zis mama…. Și știe că nu mă simt cel mai bine în fața multor oameni, mai ales pe scena Operei….. Dar nu am cum să o refuz, mai ales când văd cât de implicată e în lupta pentru sănătatea femeilor. Numai că vreau să fiu sincer până la capăt… a avut un rol important şi că am văzut că @officialmadalinaghenea este imaginea Kultho🤣. Lăsând gluma la o parte, vă mulțumesc pentru că ați avut încredere în mine, că mi-ați trecut cu vederea emoțiile și m-ați făcut să mă simt mândru că am ajutat și eu un pic la strângerea de fonduri pentru salvarea de vieți!”, a scris Aris Eram pe Instagram.