Imagini inedite cu Andreea Esca în adolescență. Cum arăta atunci prezentatoarea TV

Andreea Esca și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe rețelele de socializare după ce a împărtășit cu aceștia o serie de imagini cu ea din perioada adolescenței.

Andreea Esca a publicat pe Instagram câteva fotografii de colecție din adolescență, de când avea 15 și 17 ani. În câteva imagini, se poate observa că prezentatoarea de la PRO TV este îmbrăcată cu uniformă. Fiica ei, Alexia, a remarcat faptul că într-una dintre fotografii seamănă izbitor de tare cu celebra ei mamă.

„@alexiaeram zice că semănăm în prima poză:) Vi se pare??? Aveam aproape 15 ani. În celelalte sunt mai mică:) Doar în ultima cred că am vreo 17”, a scris Andreea Esca pe Instagram.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a făcut câteva dezvăluiri neașteptate despre adolescența ei.

„Muzica mi-a plăcut dintotdeauna. În timpul liceului, eram acel tip de elev care nu avea alt viciu. Nu am băut alcool niciodată, nu am fumat. Nici nu m-am îmbătat niciodată până la vârsta asta, deoarece nu am băut alcool. Dar eram invitată la absolut toate petrecerile din toate clasele, tot ce exista, pentru că dansam foarte mult și pentru că eram foarte pasionată de muzică. Dansam foarte mult și atunci îți trebuie un animator la o petrecere, trebuie să spargă cineva gheața și era clar că dacă mă invită pe mine era rezolvată petrecerea”, a dezvălui Andreea Esca, în cadrul podcast-ului „Ce mai zici”.