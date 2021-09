Andreea Esca a făcut dezvăluiri despre perioada copilăriei: „Țin minte că a fost un scandal foarte mare”

Andreea Esca a făcut mărturisiri surprinzătoare despre copilărie. Vedeta PRO TV și-a petrecut acea perioadă în satul Porumbacu din județul Sibiu, iar majoritatea amintirilor sale au legătură cu locul acesta, în care se reîntoarce și în ziua de astăzi cu plăcere și își petrece vacanțele.

Andreea Esca dezvăluit în cadrul unui interviu pentru emisiunea „La Măruță” o amintire amuzantă, dar și neplăcută din copilăria ei. „Aveam doi veri mai mari decât mine care veniseră din Germania în vacanță și am plecat toți să facem baie în Olt. La un moment dat, nu știu, era foarte lat, învolburat, noi voiam să trecem pe acolo și n-am știut cum să facem. Eu m-am gândit, nu știu de ce, că oricum dacă trec ar trebui să nu-mi stric adidașii. Atunci aveai o pereche de adidași, dacă îi aveai, o viață! Era ceva extraordinar. Am zis ca să-mi salvez adidașii, eram mică, să-i scot, mi-am scos și treningul și le-am aruncat de partea cealaltă a râului, ca să le recuperez după. Bineînțeles că nu am avut forță să arunc pe partea cealaltă a râului și s-au dus toate în apă.”

Prezentatoarea TV a adăugat că ea și verișorii ei s-au pierdut și au ajuns târziu acasă, iar tatăl ei, Dumitru Esca, chiar a intrat în panică din cauza asta. „Noi ne-am pierdut și am ajuns noaptea acasă, în chiloți și în maiou, fără adidași și fără trening și fără nimic. Taică-miu, săracul, intrase în panică pentru că se făcuse foarte târziu și nu știa unde plecaserăm. Țin minte că a fost un scandal foarte mare. Ne-au rupt urechile, a fost ceva rău”, a declarat Andreea Esca în emisiunea „La Măruță.”

În urmă cu mai mulți ani, Andreea Esca dezvăluia că tatăl ei, Dumitru Esca, era sever cu ea și își dorea să obțină mereu note foarte bune la școală. În ceea ce o privește pe mama ei, Lucia Esca, prezentatoarea spunea că e mult mai apropiată față de ea. „Tata este foarte serios. Când eram mică, era obsedat să am note bune, rezultate bune la înot. Era foarte sever şi uneori mă pedepsea. Nu aveam trai cu el dacă nu mergeam foarte bine. De maică-mea sunt mult mai apropiată, pentru că era mult mai prietenoasă şi mai caldă… Ştii cum sunt mamele, îţi fac toate poftele. Mama m-a tras de urechi o singură dată în viaţa mea, prin liceu, când s-a enervat maximum maximorum.”

