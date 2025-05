Andreea Bănică, anunț special pentru fani. Cum i-a surprins artista: „Iubirea adevărată nu cere explicații”

Andreea Bănică lansează single-ul verii, „Stele și Lună”, o piesă despre dorință, conexiune și iubire profundă: o declarație de dragoste pusă pe note muzicale, însoțită de un videoclip în care artista strălucește, la propriu, între stele și lună și reflecțiile unei iubiri intense. Clipul completează perfect mesajul single-ului prin cadre îndrăznețe și glam, în care se îmbină misterul și senzualitatea cu eleganța artistei.

Andreea Bănică a făcut o serie de declarații despre noua ei piesă și mesajul ei

Compusă de doi dintre cei mai apreciați compozitori muzicali din România, Laurențiu Duță și Andrei Tostogan, melodia promite să devină un hit al verii. Versurile poartă amprenta inconfundabilă a lui Laurențiu Duță, un artist care a reușit întotdeauna să pună în cuvinte sentimente universale, dar pline de emoție.

Piesa „Stele și Lună” este disponibilă pe toate platformele de streaming, iar videoclipul oficial este disponibil pe canalul YouTube Cat Music.

Cu un stil fresh, autentic și un vibe de energie pozitivă, Andreea Bănică continuă să fie o prezență de top pe scenă și în social media, inspirându-și fanii să își trăiască viața la maximum. Recent, Andreea Bănică și Georgiana Lobonț au lansat împreună o nouă melodie însoțită de videoclip, „Ghiocelul”, ca urmare a primei lor colaborări ce a cucerit fanii pe YouTube – „Între două nu te plouă.”

Andreea Bănică a fost invitată acum ceva timp în emisiunea „În Oglindă', moderată de Mihai Ghiță, și cu ocazia asta a vorbit despre relația cu Lucian Mitrea. Artista a spus că, în trecut, conflictele dintre ea și soțul ei aveau ca motiv cariera ei artistică, el fiind și managerul ei.

„Probabil în ziua de azi lumea nu concepe un astfel de cuplu, atât de bine sudat și de clădit și cu o iubire atât de mare unul în celălalt, că până la urmă de aici pornesc toate lucrurile frumoase între noi. Ne iubim foarte mult. El a încercat toată viața să mă ocrotească, să nu mă deranjeze, să nu mă jignească. M-a iubit și mă iubește foarte mult. Într-adevăr, în ceea ce privește cariera mea și profesia mea, acolo m-a deranjat mult, acolo m-a mustrat de foarte multe ori. Aici am văzut o latură a tatălui meu pe care am regăsit-o în Lucian.”

Pentru a nu mai exista aceste tensiuni între ea și partenerul ei de viață, Andreea Bănică a luat decizia de a-l concedia.

De mai multe ori au apărut în presă zvonuri conform cărora Andreea Bănică și Lucian Mitrea ar divorța. În aceeași emisiune, cântăreața a negat aceste speculații și a spus că niciodată nu a avut intenția de a pune punct căsniciei lor.

„Nu, nu am simțit niciodată că vreau să divorțez, nu am avut de ce, nu am avut motive. Am un bărbat și un prieten, pentru că el este prietenul meu, atât de bun, de blând și de adevărat încât nu am avut de ce. Nu mi-a dat motive în viață să zic că vreau să divorțez. Niciodată.”