Andreea Bălan, surpriză emoționantă din partea iubitului ei. Ce cadou i-a făcut Victor Cornea: „Așa arată fericirea”

Andreea Bălan a primit un cadou special de la iubitul ei, Victor Cornea, în ziua în care a lansat o nouă melodie. Jurata de la Antena 1 spune că se simte binecuvântată de când a redescoperit iubirea, alături de jucătorul de tenis. Recent, artista a avut parte de o surpriză impresionantă din partea partenerului ei și a ales să o împărtășească cu publicul ei.

În ultima perioadă, Andreea Bălan este doar cu zâmbetul pe buze, iar fericirea este vizibilă pe chipul ei. Vedeta se află într-o perioadă foarte bună a vieții sale, avându-le alături pe cele două fetițe ale ei și pe partenerul său, jucătorul de tenis Victor Cornea. Cei doi sunt cât se poate de îndrăgostiți și nu se sfiesc să își arate sentimentele în fața tuturor.

Recent, Andreea Bălan a fost surprinsă de iubitul ei cu un cadou inedit și plin de semnificație. Artista se simte răsfățată lângă partenerul său, care face tot posibilul să o vadă zâmbind. De asemenea, cântăreața nu i-a neglijat pe fanii din mediul online, care se bucură alături de ea de momentele pe care le trăiește.

După ce și-a lansat noua piesă, jurata de la Te cunosc de undeva a ieșit în oraș alături de fetițele ei pentru a sărbători. Deși partenerul ei nu le-a însoțit, acesta s-a asigurat că iubita lui are parte de toată atenția. Prin urmare, Victor Cornea i-a trimis Andreei Bălan un buchet impresionant de flori, despre care cântăreața a spus că este cel mai frumos pe care l-a primit până acum.

„Așa arată fericirea. Atât de binecuvântată. Te iubesc, Victor Cornea. Fii cel mai bun la US Open. PS: Când a aterizat la New York eu am primit acest buchet cu florile pe care le vedeam mereu în meditațiile mele atunci când vizualizam sufletul pe care mi-l doream lângă mine”, a scris Andreea Bălan pe Instagram la fotografia cu buchetul de flori.