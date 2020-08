Andreea Bălan a dezvăluit motivul pentru care nu a putut pleca în Grecia alături de fetițele ei

Andreea Bălan a publicat astăzi pe rețelele sale de socializare un mesaj ca răspuns la apariția mai multor articole în presă care îi pot afecta familia. Artista a mărturisit că nu a putut pleca în vacanță în Grecia alături de fetițele ei și a dezvăluit motivul pentru care s-a ajuns la această situație.

Andreea Bălan a declarat că, în urmă cu șase zile, primise cadou o vacanță în Grecia de la o agenție de voiaj pentru ea, mama și fetițele ei, Ella și Clara. Din punct de vedere legal, ar fi avut nevoie de o împuternicire notarială de la tatăl celor două fetițe ale sale, George Burcea, însă acesta nu a putut fi contactat, fiind implicat într-un proiect de televiziune, mai exact în emisiunea Ferma de la ProTV.

„Dragii mei,

Având în vedere apariția unor articole tendențioase în presă care îmi tulbură viața de familie, articole menite să amplifice divorțul meu și să mă discrediteze în opinia publică, mă simt nevoită să vin cu următoarele precizări:

Nu de puține ori în cariera mea de peste 20 de ani, am fost atacată pe nedrept și a trebuit să mă apăr. Armura mea a fost întotdeauna adevărul și voi continua să vă spun direct și sincer prin ce trec păstrând discreția necesară protecției fetelor mele.

Acum 6 zile am primit cadou de la o agenție de voiaj o vacanță de 7 zile (22 august – 29 august) în Grecia pentru mine, Ella, Clara și mama mea. Pentru a părăsi țara împreună cu fetele mele, așa cum este legal, aveam nevoie de o împuternicire notarială din partea tatălui lor.

L-am contactat telefonic pe tatăl copiilor, însă la telefon mi-a răspuns un prieten, care mi-a spus că se află la filmarea unei emisiuni și că este imposibil de contactat până la jumătatea lunii septembrie.

Am luat legătura telefonică cu producătorii emisiunii respective, pentru a-i întreba dacă există posibilitatea ca un notar pubilc să ajungă la locul filmării pentru semnarea actelor. Mi s-a comunicat, tot telefonic, că această posibilitate nu există întrucât concurenții se află în izolare strictă și nu au acces la nicio cale de comunicare.

În nicio clipă nu am sugerat sau dat de înțeles că-mi doresc înlăturarea lui din emisiunea respectivă sau orice alt proiect. Din contră, mă bucur pentru realizările lui, având în vedere că și el are responsabilități egale față de copiii noștri.

Am înțeles situația și din experiență știu cum funcționează aceste emisiuni. Astfel am refuzat vacanța primită în Grecia și am optat pentru un sejur pe litoral în România săptămâna viitoare cu copiii mei.

Având în vedere că mi-am trăit mereu viața după principii solide și morale, sunt sigură că și de această dată, adevărul va ieși la iveală”, a fost mesajul Andreei Bălan.

În luna februarie, Andreea Bălan a confirmat vestea că s-a despărțit de George Burcea, după ce în presă apăruse la vremea respectivă mai multe zvonuri despre o posibilă separare a celor doi.

În iunie, prin intermediul unui interviu acordat revistei VIVA!, Andreea Bălan a vorbit despre ultimul an din viața ei și cum a reușit să facă față momentelor dificile, precum stopul cardio-respirator pe care l-a suferit în timpul nașterii și divorțul de George Burcea. „Ultimul an a fost pentru mine un rollercoaster emoțional, în care am trecut de la normalitate la agonie, apoi la extaz și apoi iar la agonie. Mă refer la faptul că aveam o relație normală, frumoasă, care a fost dată peste cap de evenimentele șocante de la nașterea Clăriței, un șoc din care nici azi nu mi-am revenit complet.”

„În prima fază, am fost șocată și supărată, și apoi, când a trebuit să ies public și să confirm, am intrat pe mecanismul de shut down al emoțiilor și am fost amorțită emoțional. Acționam doar în baza minții, fără să îmi dau seama de ceea ce simt”, a adăugat Andreea Bălan pentru sursa citată.

