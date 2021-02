Ana Baniciu a mărturisit că a fost infectată cu noul coronavirus

Ana Baniciu, fiica muzicianului Mircea Baniciu, a mărturisit că a contractat noul coronavirus. Deși nu a oferit detalii legate de carantină sau de simptomele pe care le-a avut, artista a mărturisit că e fericită că a scăpat cu bine de acea perioadă.

Artista a dezvăluit că a fost infectată cu noul coronavirus, după ce o fană care se confruntă cu același virus i-a cerut sfatul.

„L-am avut și eu acum ceva vreme, nu a fost foarte greu, dar bine că a trecut”, a scris Ana Baniciu pe o rețea socială. Aceasta a mai adăugat și că a avut o formă ușoară și că acum viața sa a revenit la normal.

Deși Ana Baniciu este extrem de discretă când vine vorba de viața sa personală, într-un interviu pe care ni l-a acordat în urmă cu ceva timp, artista a dezvăluit că este o mare iubitoare de animale și că îi îndeamnă pe oameni să protejeaze câinii fără stăpân. De asemenea, aceasta ne-a prezentat apartamentul său, pe care tocmai l-a achiziționat (și l-a decorat singură) și ne-a mărturisit că a descoperit o nouă pasiune: gătitul.

Printre altele, Ana ne-a dezvăluit și care este cea mai frumoasă amintire legată de tatăl ei, muzicianul Mircea Baniciu.

„Am o amintire foarte frumoasă legată de tatăl meu, prima oară când am urcat pe scenă și eram conștientă. Pentru că eu cânt de când… nu știu. Are taică-meu înregistrări cu mine în studio de la trei ani, dar prima dată când am urcat, a fost un șoc, dar un șoc frumos. A fost la Sala Palatului, acum foarte mulți ani, și el m-a invitat să cânt alături de el două melodii, nu vrei să știi ce emoții (aveam)…

Am cântat două melodii, cele pe care le cântam alături de el și încă le mai cântăm când avem ocazia, sunt două melodii ale lui, Dacă-ai ghici se numește una, și Ce frumoși suntem la început de drum (La început de drum, n. red), pentru că se lega de faptul că eu eram la început de drum și el de fiecare dată când mă aude cântând se emoționează. E destul de dificil, decât să-l fac să plângă, mai bine nu-i mai cânt”.

În ceea ce privește viața sa amoroasă, Ana a mărturisit printr-un clip video postat pe contul său de Instagram că are o relatie cu Edy Kovacs, un tânăr antreprenor.

