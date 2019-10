ELLEnofilter: Ana Baniciu în intimitate (VIDEO)

Ana Baniciu este prima gazdă a emisiunii #ELLEnofilter, o încercare de a pătrunde în intimitatea persoanelor publice de la noi, care ne primesc la ele acasă sau în intimitatea studio-ului lor (sau a oricărui alt loc în care își desfășoară activitatea).

#ELLEnofilter este, de fapt, o privire în culise, o discuție relaxată, între prieteni, despre câte în lună și în stele, în care gazde sunt chiar celebritățile care ne permit, fie și pentru o zi, să petrecem timp împreună, să le descoasem și să aflăm de la ele tot ce nu au avut ocazia să spună până acum, dar și-ar fi dorit să o facă.

Prima ediție #ELLEnofilter ne-a dus acasă la Ana Baniciu, tânăra cunoscută pentru muzica ei, pentru prezența la Asia Express, competiția televizată pe care a și câștigat-o, alături de Raluka, și pentru contul ei redutabil de Instagram, unde o urmăresc peste jumătate de milion de oameni.

Am vorbit cu Ana Baniciu despre toate acestea, dar și despre stilul ei, despre apartamentul pe care tocmai și l-a achiziționat (și l-a decorat singură), despre descoperirea faptului că îi place să gătească, despre calitățile și defectele pe care le are, despre ce ar schimba la ea însăși și despre cauzele în care crede. Doar ca să îți oferim un mic spoiler, află că Ana Baniciu este o mare iubitoare de animale și că îi invită alături de ea pe toți cei care protejează câinii fără stăpân.

Printre altele, Ana ne-a dezvăluit și cea mai frumoasă amintire legată de tatăl ei, muzicianul Mircea Baniciu.

“Am o amintire foarte frumoasă legată de tatăl meu, prima oară când am urcat pe scenă și eram conștientă. Pentru că eu cânt de când… nu știu. Are taică-meu înregistrări cu mine în studio de la trei ani, dar prima dată când am urcat, a fost un șoc, dar un șoc frumos. A fost la Sala Palatului, acum foarte mulți ani, și el m-a invitat să cânt alături de el două melodii, nu vrei să știi ce emoții (aveam)…”

“Am cântat două melodii, cele pe care le cântam alături de el și încă le mai cântăm când avem ocazia, sunt două melodii ale lui, Dacă-ai ghici se numește una, și Ce frumoși suntem la început de drum (La început de drum, n. red), pentru că se lega de faptul că eu eram la început de drum și el de fiecare dată când mă aude cântând se emoționează. E destul de dificil, decât să-l fac să plângă, mai bine nu-i mai cânt.“

Mai multe despre cum este Ana Baniciu în intimitate poți vedea urmărind prima ediție #ELLEnofilter.

